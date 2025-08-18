Hành trình của cảm xúc

Khép lại cuộc tranh tài ở sân chơi thế giới với thứ hạng không như kỳ vọng (hạng 19 chung cuộc), thế nhưng thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã thu về những trải nghiệm đáng quý, tự tin hơn trên hành trình trở thành vận động viên chuyên nghiệp của mình.

Thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ VIệt Nam đã có trải nghiệm đặc biệt ở sân chơi thế giới. Ảnh: FIVB

Khép lại cuộc tranh tài ở sân chơi thế giới với thứ hạng không như kỳ vọng (hạng 19 chung cuộc), thế nhưng thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã thu về những trải nghiệm đáng quý, tự tin hơn trên hành trình trở thành vận động viên chuyên nghiệp của mình.

Bỏ lại sau lưng sự cố ngoài ý muốn, thậm chí được báo chí khu vực đánh giá đấy là cách hành xử chưa Fair-play từ giới chức bóng chuyền quốc tế, các tuyển thủ bóng chuyền đã trưởng thành hơn rất nhiều. Được so tài chuyên môn với các nền bóng chuyền hàng đầu các châu lục như (Serbia, Argentina, Chilê, CH Dominica…), được tán thưởng sau những chiến thắng ấn tượng, và trên hết là nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ đông đảo người hâm mộ bóng chuyền trong nước và Đông Nam Á…

HLV trưởng Nguyễn Trọng Linh cho rằng đó mới chính là món quà ý nghĩa và đáng nhớ nhất đối với thầy trò họ. Đặc biệt, hành trình ấy sẽ khơi dậy khát vọng chiến thắng, niềm tự hào dân tộc trong trái tim của các vận động viên trẻ Việt Nam. “Mỗi tuyển thủ khi bước vào sân thi đấu đã thể hiện sự trách nhiệm cao nhất, các cháu đã chơi bóng thực sự vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Ở họ, chúng ta có thể nhìn thấy một tinh thần đoàn kết và không nản chí trong bất cứ tình huống nào. Các vận động viên rất đáng được trân trọng, và chắc chắn họ sẽ còn tiến xa trong sự nghiệp bóng chuyền của mình”, HLV Trọng Linh đã nói như thế về các học trò của mình, ngay trong khuôn khổ của Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia.

Phạm Quỳnh Hương là VĐV chơi nổi bật ở sân chơi trẻ thế giới. Ảnh: FIVB

Rồi đây, rất sớm thôi, những Quỳnh Hương, Ánh Thảo, Thuỳ Linh, Như Anh, Phương Quỳnh, Vân Hà… sẽ trở thành trụ cột ở các CLB và ở cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Họ sẽ thế vai các đàn chị Trần Thị Thanh Thuý, Lê Thanh Thuý, Trà Giang, Lâm Oanh, Kim Thoa, Nguyễn Thị Trinh, Khánh Đang, Bích Thuỷ… để tiếp tục giữ ngọn lửa khát vọng đã và đang được thắp lên suốt thời gian qua.

Sự tiến bộ trông thấy, tinh thần thi đấu vững vàng và kiên cường của các vận động viên trẻ qua từng trận đấu đã minh chứng một điều: bóng chuyền nữ Việt Nam luôn giàu tiềm năng, đủ sức bay cao, vươn xa nếu được chăm chút đầu tư nhiều hơn nữa, từ cấp CLB cho đến các cấp độ đội tuyển.

Một chuyến đi hội tụ đầy những cảm xúc, vừa gian nan lại vừa ngọt ngào, vừa lo âu lại vừa quyết tâm, suy cho cùng có thể xem như một dịp tốt để giúp các vận động viên trẻ trưởng thành hơn, giỏi chịu áp lực hơn khi bước đến những sân chơi thế giới đẳng cấp và khó lường như vậy.

NGUYÊN PHƯƠNG