Hành trình “ăn, ngủ” cùng World Cup nơi xứ người

Blogger Brasil Nguyễn (tên thật là Nguyễn Nam Hiếu) đang tận hưởng chuyến hành trình "trong mơ" - tác nghiệp World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Anh là người Việt Nam hiếm hoi nhận được thư mời tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino.

Blogger Brasil Nguyễn tự hào vì được hòa mình trong bầu không khí World Cup 2026. ẢNH: NVCC

Từ lá thư mời của Chủ tịch FIFA

“Người Việt họ Nguyễn trên đất Mỹ”, Brasil Nguyễn mong muốn mọi người gọi anh như vậy, vì anh tự hào là người Việt Nam góp mặt ở World Cup năm nay.

Brasil Nguyễn xúc động bày tỏ: “Lá thư từ Chủ tịch FIFA là một điều rất đặc biệt và vượt ngoài sự tưởng tượng của bản thân. Nhiều người hỏi tôi rằng tại sao được FIFA chọn. Tôi nghĩ câu trả lời không nằm ở việc tôi nổi tiếng đến đâu, mà nằm ở sự kiên trì trong suốt nhiều năm vừa qua. Trong 2 năm 2024-2025, tôi dành gần như toàn bộ thời gian để đi, kể những câu chuyện đặc sắc, hấp dẫn về bóng đá và văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Tôi làm nội dung bằng niềm đam mê của một người hâm mộ bóng đá thực sự”.

Trong quá trình đó, Brasil Nguyễn may mắn được nhiều bạn bè quốc tế, các nhà báo thể thao, những người làm việc tại Fox Sports, beIN Sports biết đến. Họ theo dõi hành trình của anh, chia sẻ các nội dung thực hiện và giới thiệu tới FIFA. “Sau này tôi mới được biết, suốt gần 1 năm đã có nhiều thư giới thiệu, nhiều đề xuất được gửi tới FIFA với mong muốn họ nhìn thấy câu chuyện về một người Việt Nam đang cố gắng cống hiến một phần cho cộng đồng người hâm mộ bóng đá”, blogger này tiết lộ.

Brasil Nguyễn đã lên kế hoạch tham dự World Cup tại Bắc Mỹ ở thời điểm còn chưa biết sẽ được FIFA gửi thư mời. “Tôi vẫn sẽ đến Bắc Mỹ theo dõi World Cup. Đó là giấc mơ tôi đã theo đuổi từ rất lâu. Tôi luôn nói rằng mình đến đây trước hết là một người yêu bóng đá, sau đó mới là một blogger”, Brasil Nguyễn bày tỏ.

Để rồi, mọi thứ vỡ òa trong niềm tự hào: “Cuối tháng 2, khi nhận được thông báo xét duyệt thành công, có thư mời chính thức, tôi thực sự rất bất ngờ. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là cảm giác tự hào vì lần đầu tiên có một người Việt Nam được trao cơ hội đồng hành cùng giải đấu lớn nhất hành tinh với vai trò FIFA Blogger.

Hòa mình vào bầu không khí bóng đá

Chặng dừng đầu tiên của chuyến hành trình trong mơ của Brasil Nguyễn là ở sân vận động AT&T (Arlington, Texas, Mỹ) để thưởng lãm màn so tài hấp dẫn giữa đội tuyển Anh và Croatia hôm 18-6. “Khoảnh khắc bước vào sân, tôi thực sự choáng ngợp. Trước đây tôi đã xem nhiều trận đấu qua màn hình, nhưng được đứng giữa một SVĐ World Cup, nhìn thấy hàng chục ngàn CĐV từ khắp nơi trên thế giới, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mọi thứ đều rất sống động, từ âm thanh, màu sắc cho đến bầu không khí trước giờ bóng lăn”, Brasil Nguyễn nhớ lại.

Với anh, World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, phía trước còn cả chặng hành trình rất dài với những câu chuyện mà “Một người Việt họ Nguyễn” sẵn sàng chia sẻ và kể lại với người dân Việt Nam trên một góc cạnh khác, không qua ti vi, không phải chuyên môn, đơn thuần là cảm xúc, là văn hóa, là trải nghiệm đời thực.

Brasil Nguyễn được Tổ chức Guinness World Records công nhận 4 kỷ lục: Công dân Việt Nam đi 100 quốc gia nhanh nhất trước 30 tuổi (tháng 7-2024); Nhà sáng tạo nội dung thể thao du lịch Việt Nam có thu nhập ở quốc tế (tháng 11-2024); Công dân Việt Nam đi 118 quốc gia trên 6 châu lục nhanh nhất trước 35 tuổi (tháng 11-2025); Nhà sáng tạo nội dung đại diện Việt Nam đầu tiên được mời làm "FIFA blogger" chính thức trước tuổi 35 (tháng 6-2026).

ĐỖ HOÀNG tổng hợp