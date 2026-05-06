Hai trọng tài FIFA người Malaysia tham gia điều hành các trận “đinh” của vòng 22 LPBank V-League

Do tính chất quan trọng trong cuộc đua trụ hạng ở các cặp đấu trên sân Chi Lăng và Pleiku ở vòng 22 LPBank V-League nên công ty VPF sẽ mời 2 trọng tài người Malaysia sang tham gia điều hành.

Cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM (diễn ra lúc 18 giờ ngày 8-5-2026 trên sân Chi Lăng) sẽ do trọng tài Razlan Joffri Bin Ali điều hành. Vị “vua áo đen” sinh năm 1985 không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng cầm còi nhiều trận đấu tại LPBank V-League mùa này, trong đó có các trận được đánh giá là "nóng" giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình (vòng 12), hay Thanh Hóa gặp PVF (vòng 20).

Hiện tại Đà Nẵng đang đứng cuối bảng với 13 điểm, trong khi Becamex TPHCM đang có 21 điểm nên về mặt lý thuyết vẫn chưa an toàn trụ hạng. Vì thế đây được xem là trận cầu “6 điểm” cho đôi bên mà đội khách chỉ cần 1 kết quả hòa cũng đạt yêu cầu.

Trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman.

Trong khi đó, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và PVF (17 giờ ngày 10-5-2026 trên sân Pleiku) sẽ do trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman bắt chính. Trọng tài sinh năm 1995 trước đó đã hai lần đảm nhiệm Trọng tài VAR tại các trận đấu của Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội (vòng 15).

PVF hiện đang có 14 điểm đứng áp chót và thua HA.GL 8 điểm. Trong trường hợp Đà Nẵng bị Becamex TPHCM kìm chân, còn HA.GL thắng PVF thì đội bóng phố Núi sẽ sớm trụ hạng. Đó cũng sẽ là tỷ số mà đội khách không hề mong đợi ở trận “chung kết” này.

Vòng 22 diễn ra trong ba ngày 8, 9 và 10-5.

