HA.GL và nỗi lo trụ hạng đến sớm

HA.GL đã gặp khó khăn ngay vạch xuất phát từ trận thua đậm trước Becamex TPHCM. Ảnh: MINH TRẦN

Trên thực tế thì ngay sau V-League 2024-2025, người hâm mộ đội bóng này đã phải choáng váng khi hàng loạt trụ cột chia tay sân Pleiku để tìm đến bến đỗ mới như Minh Vương, Bảo Toàn, Quang Nho, Ngọc Quang – đều là những trụ cột của HA.GL. Chưa dừng lại ở đó, Văn Sơn, cầu thủ cuối cùng của thế hệ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh cũng chia tay đội bóng phố Núi. Thậm chí tài năng trẻ Lý Đức cũng rời HA.GL để gia nhập CAHN.

Nếu gọi HA.GL ở mùa bóng 2025-2026 là thời kỳ mới cũng chẳng sai khi gần như phải chuẩn bị lại từ đầu. Quãng thời gian 2 tháng để chuẩn bị, cùng dàn cầu thủ đến chủ yếu là cầu thủ trẻ là rất khó cho bộ đôi GĐKT Vũ Tiến Thành – HLV Lê Quang Trãi. Một chi tiết đáng chú ý là lịch sử V-League chưa có đội bóng nào xây dựng bộ khung bằng dàn cầu thủ trẻ mà thành công cả. Ngay chính HA.GL khi đôn khóa 1 lên đá V-League, hay SLNA vốn luôn sử dụng dàn cầu thủ trẻ do mình đào tạo cũng luôn mãi đua trụ hạng.

Mới là trận ra quân chưa nói trước được điều gì, nhưng những gì mà HA.GL thể hiện ở trận gặp Becamex Bình Dương cùng dàn lực thiếu trước hụt sau, có thể dự báo nhiều khó khăn chờ đón ở phía trước. Nhất là trên các tuyến, HA.GL lúc này chưa được nhận diện nhân tố nào sẽ là thủ lĩnh để dẫn dắt lối chơi, vực dậy đội bóng trong giai đoạn khó khăn. Đó mới là điều nguy hiểm, bởi trước đây họ còn có Tuấn Anh, Xuân Trường; sau này có Minh Vương, Ngọc Quang. Còn mùa này là… trẻ đều.

Gánh nặng sẽ dồn lên các ngoại binh trong việc gồng gánh các tuyến với nhiều cầu thủ trẻ.

HLV Quang Trãi chia sẻ sau trận ra quân: “Tôi không lo đội rớt hạng, nếu chúng tôi làm tốt ở những trận tới. Tại sao tôi không lo? Bởi Becamex TPHCM không phải là đội yếu. Dù có nhiều cầu thủ ra đi, nhưng chất lượng đội hình và khát khao chiến đấu của họ vẫn không hề giảm sút. Ở trận đấu này, Becamex TPHCM đã biết cách tận dụng triệt để những cơ hội có được.

Về phía HAGL, dù thua trận nhưng vẫn có vài điểm tích cực, khi chúng tôi tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đây là điều mà toàn đội cần khắc phục ở các trận đấu sắp tới”.

CAO TƯỜNG