Haaland: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế này”

Tiền đạo Erling Haaland cho biết anh cảm thấy mình đang có phong độ tốt nhất từ ​​trước đến nay sau khởi đầu mùa giải ấn tượng, như một lời cảnh báo đến hàng phòng ngự gặp vấn đề của Liverpool trước màn đại chiến tại Etihad vào Chủ nhật.

Erling Haaland ghi 27 bàn chỉ sau 17 lần ra sân cho Man.City và đội tuyển Na Uy mùa giải này.

Tiền đạo đang khoác áo Man.City và đội tuyển Na Uy này đã ghi được 27 bàn thắng chỉ sau 17 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa giải này. Ngay cả với tiêu chuẩn luôn rất cao của chính cầu thủ 25 tuổi - anh đã ghi 142 bàn sau tổng cộng 160 trận cho Man.City kể từ khi gia nhập vào năm 2022 - thì những con số anh đạt được trong mùa giải này cũng thật phi thường.

Haaland chia sẻ: “Đây là một khởi đầu tốt và tôi cảm thấy rất tốt. Tôi cảm thấy đây là phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn lúc này. Để giữ được sự sắc bén, tôi cần giữ tinh thần thoải mái, cần hồi phục tốt, cần được điều trị tích cực và cần ăn uống đúng cách. Điều quan trọng là giữ vững phong độ và duy trì sự cân bằng. Vấn đề là duy trì năng lượng, giữ động lực và làm những điều tốt cho cơ thể và trí não”.

Haaland hy vọng nâng cao thành tích khi Man.City tiếp đón Liverpool vào Chủ nhật.

Haaland hy vọng sẽ nâng cao thành tích của mình khi Man.City tiếp đón nhà vô địch Liverpool tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật. Trận đấu sẽ là trận thứ 1.000 trong sự nghiệp của HLV Pep Guardiola, người đã gặt hái được nhiều thành công, và Haaland tin chắc rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã cải thiện lối chơi của anh. “Kể từ khi tôi đến Man.City, ông ấy đã giúp tôi di chuyển và tạo ra những tình huống thuận lợi để tôi có thể ghi bàn”, Haaland nói: “Đó là Pep Guardiola - ông ấy là một thiên tài! Cho đến nay, đó là một hành trình tuyệt vời. Có lý do tại sao ông ấy giành được nhiều chiến thắng như vậy, đó là nhờ sự tận tâm và chăm chỉ của ông ấy”.

Trận đấu vào Chủ nhật rất quan trọng đối với cả 2 đội khi họ muốn tiếp tục gây áp lực lên đội đầu bảng Arsenal. “Chúng tôi cần phải sẵn sàng vì đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng”, Haaland, người chỉ còn thiếu 2 bàn nữa là đạt cột mốc 100 bàn tại Premier League, chia sẻ thêm. “Sự cạnh tranh giữa Man City và Liverpool đã rất tuyệt vời trong những năm trước - thúc đẩy lẫn nhau để tiến bộ và cạnh tranh cho chức vô địch. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, và chúng tôi cần phải thể hiện hết khả năng của mình”.

VIỆT TÙNG