Haaland phá kỷ lục ghi 50 bàn nhanh nhất Champions League

Một bàn thắng nữa, một kỷ lục nữa cho Erling Haaland. Tiền đạo của Man.City đã trở thành cầu thủ nhanh nhất ghi 50 bàn tại Champions League trong chiến thắng 2-0 trước Napoli - đạt cột mốc này sau trận đấu thứ 49 tại giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu.

Bàn thắng mới nhất của Haaland đến từ một cú đánh đầu vòng cung vào ở phút 56 tại sân Etihad, mở tỷ số trước Napoli. Tuyển thủ Na Uy đã vượt qua kỷ lục trước đó của cựu tiền đạo Man.United và Real Madrid, Ruud van Nistelrooy - người mất 62 trận để đạt được con số đó. Đây là lần thứ 2 Haaland phá kỷ lục của Van Nistelrooy tại Champions League, trước đó với tư cách là cầu thủ ghi 30 bàn nhanh nhất - vào năm 2023. Cùng năm đó, anh trở thành cầu thủ nhanh nhất ghi 50 bàn tại Ngoại hạng Anh… “Cậu ấy dường như đang phá vỡ mọi kỷ lục. Ở độ tuổi của cậu ấy, những gì cậu ấy đang làm được thật khó tin”, đồng đội Phil Foden của City nhận xét.

Mục tiêu tiếp theo trong tầm ngắm của Haaland có thể là kỷ lục 80 bàn thắng tại Champions League sau 100 trận của Robert Lewandowski, theo thống kê của UEFA. Ở tuổi 25, Haaland dường như cũng có khả năng đuổi kịp kỷ lục ghi 141 bàn thắng mọi thời đại tại Champions League của Cristiano Ronaldo, nhưng trước mắt anh cần bắt kịp Lewandowski (105 bàn) hay Lionel Messi (129 bàn). “Những con số đã nói lên tất cả”, HLV Pep Guardiola về chân sút đã có 130 bàn thắng sau 151 lần ra sân kể từ khi gia nhập Man.City từ Borussia Dortmund vào năm 2022. “Nếu cậu ấy chơi thêm 10, 12 năm nữa... nếu cậu ấy duy trì được sự tiến bộ này, hoàn toàn có thể! Chúng ta thật may mắn khi có cậu ấy”.

Haaland tinh tế mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Man.City trước Napoli.

Haaland đã ghi 12 bàn sau 7 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa này - bao gồm 5 bàn trong chiến thắng 11-1 của Na Uy trước Moldova tuần trước. Anh cũng lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Man.City trước Man.United vào Chủ nhật vừa qua. Phong độ đó đã giúp mọi đội bóng của anh góp mặt đều đang tràn trề cơ hội thành công ở mọi mục tiêu quan trọng nhất. Trong đó, đánh bại Napoli 2-0 giúp Man.City có khởi đầu chiến thắng tại đấu trường châu Âu, hướng đến mục tiêu giành lại chiếc cúp vô địch mà họ đã giành được lần đầu tiên vào năm 2023.

Sau bàn thắng của Haaland, Jeremy Doku có một pha solo tuyệt vời và dứt điểm qua hai chân thủ môn ở phút 65, giúp Man.City cuối cùng đã làm Napoli kiệt sức và tận dụng cơ hội để rút những cầu thủ chủ chốt, như Rodri và Haaland, ra sân cho trận đấu quan trọng tại Ngoại hạng Anh với Arsenal vào Chủ nhật.

Kevin De Bruyne trở lại sân Etihad nhưng chỉ chơi 26 phút vì thẻ đỏ của đồng đội Giovanni Di Lorenzo.

Trận đấu này cũng đáng chú ý khi Kevin De Bruyne trở lại sân Etihad, nơi anh đã gắn bó 10 năm trước khi có một cuộc chia tay đầy cảm xúc vào tháng 5. Tuy nhiên, đáng tiếc, màn trở lại của ngôi sao 34 tuổi chỉ kéo dài 26 phút trước khi anh bị thay ra sau thẻ đỏ của đồng đội Giovanni Di Lorenzo. Việc Napoli cần tổ chức lại hàng phòng ngự sau thẻ đỏ đồng nghĩa với việc De Bruyne phải hy sinh. Luôn là một cầu thủ đồng đội, tiền vệ kiến ​​tạo người Bỉ đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhanh chóng rời sân trong tiếng vỗ tay của khán giả chủ nhà - những người đã từng cổ vũ cho từng đường kiến ​​tạo và bàn thắng của anh. “Đó là lựa chọn duy nhất tôi có thể làm”, HLV Antonio Conte của Napoli nói. “Tôi thực sự, thực sự tiếc cho cậu ấy”.

Cuối trận, người hâm mộ Man.City đã hô vang tên De Bruyne. “Anh ấy là một huyền thoại của CLB này”, tiền vệ Phil Foden của Man.City nói. “Tôi không biết phải cảm ơn anh ấy thế nào cho đủ vì những gì anh ấy đã làm”.

