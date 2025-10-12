Haaland lập hat-trick, Na Uy thắng Israel 5-0

Dù hai lần đá hỏng quả phạt đền đầu trận, Erling Haaland vẫn lập hat-trick vào lưới Israel trong chiến thắng 5-0, qua đó cán mốc 50 bàn thắng cho Na Uy và giúp đội bóng Bắc Âu ‘bỏ túi’ suất vé chính thực dự World Cup 2026.

Erling Haaland ăn mừng chiến thắng

Tiền đạo 25 tuổi Haaland đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu lên con số đáng kinh ngạc: 12 bàn sau 6 trận, và tổng số bàn thắng của anh cho Na Uy lên 51 bàn sau 46 trận. Haaland cũng đã có 12 bàn thắng sau 9 trận đấu cho Manchester City mùa này, nâng tổng số bàn thắng của anh tại CLB lên 136 sau 155 trận.

Haaland sớm có cơ hội ghi bàn ở phút thứ 6, nhưng quả phạt đền đầu tiên của anh bị Daniel Peretz cản phá. Trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak đã ra lệnh đá lại vì thủ môn đã rời khỏi vạch vôi quá sớm. Ở lần thứ hai, Haaland đã thử sút theo hướng ngược lại, anh nhắm vào góc phải, nhưng Peretz lại đoán đúng một lần nữa và đẩy bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Haaland.

Dù sao thì Na Uy cũng mở tỷ số phút 18 khi Anan Khalalil đá phản lưới nhà. Với áp lực dữ dội của Na Uy, Haaland đã tìm thấy mành lưới phút 27 khi ghi bàn bằng một cú sút chéo góc. Sau đó, anh thực hiện cú đánh đầu cận thành mạnh mẽ ở phút 63 và một cú đánh đầu cận thành khác ở phút 72 để hoàn thành hat-trick cho riêng mình.

Bên cạnh cú hat-trick, Haaland cũng góp công vào bàn thắng thứ ba của Na Uy khi sự hiện diện đáng gờm của anh đã tạo ra một sai lầm giữa Peretz và hậu vệ Dan Nachmias, dẫn đến bàn phản lưới nhà thứ hai của Israel trong trận đấu.

Chiến thắng đậm đà này giúp Na Uy xem như bỏ túi chiếc vé World Cup chính thức của bảng I khi có 18 điểm và hiệu số thắng bại +26, trong lúc đội nhì bảng Italy sau chiến thắng Estonia 3-1 chỉ có 12 điểm và hiệu số +7. Italy đã để thua Na Uy 0-3 ở lượt đi nên dù có thắng trận lượt về vào tháng 11 cũng không thể san bằng khoảng cách hiệu số đến 19 bàn thắng.

Số trận đấu cần thiết để đạt 50 bàn thắng quốc tế

Erling Haaland (Na Uy) – 46 trận

Harry Kane (Anh) – 71 trận

Neymar (Brazil) – 74 trận

Kylian Mbappé (Pháp) – 90 trận

Robert Lewandowski (Ba Lan) – 90 trận

Lionel Messi (Argentina) – 107 trận

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) – 114 trận

HOÀNG HÀ