Hà Nội I lần đầu đăng quang giải U15 quốc gia

Với thực lực mạnh hơn, các cầu thủ Hà Nội sớm giành quyền chủ động, kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công về phía khung thành đối phương. Ở bên kia sân, Viettel chủ yếu đá thấp, ưu tiên an toàn bên phần sân nhà tập trung chống đỡ các pha tấn công, chủ yếu từ hai biên của đối phương.
Sang hiệp 2, U15 Viettel dần đẩy cao nhịp độ, trong khi U15 Hà Nội vẫn duy trì sự chắc chắn và tạo ra các tình huống đáp trả đáng chú ý. Phút 56, từ một quả đá phạt ngoài vòng cấm, Nhân Quyền bên phía Hà Nội tung cú sút đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đầy tiếc nuối. Những phút sau đó, U15 Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 67, họ có pha phối hợp tấn công đẹp mắt nhưng không thể đánh bại thủ môn Đăng Khoa bên phía Viettel.
Ở chiều ngược lại, U15 Viettel cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 70, song cú dứt điểm của Quang Hưng chưa đủ chính xác. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 80. Từ một tình huống không quá nguy hiểm, Minh Huy bên phía U15 Hà Nội có pha đánh đầu bất ngờ khiến thủ môn Đăng Khoa không thể cản phá, đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.
U15 Viettel nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ trong phần thời gian còn lại, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Chung cuộc, U15 Hà Nội giành chiến thắng 1-0 và chính thức lên ngôi vô địch Giải U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng trẻ Thủ đô đăng quang tại sân chơi này.
