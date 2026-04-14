Bóng đá trong nước

Hà Nội I lần đầu đăng quang giải U15 quốc gia

SGGPO

Vòng chung kết giải U15 quốc gia - Cúp Modern 2026 đã khép lại vào chiều 14-4 với trận chung kết giữa U15 Viettel và U15 Hà Nội trên sân Thành Long, TPHCM. Với chiến thắng tối thiểu 1-0, các cầu thủ Hà Nội lần đầu đăng quang sau 8 năm ngôi vô địch chỉ luân phiên giữa PVF và SLNA.

U15 Hà Nội có thế trận lấn lướt trước Viettel và giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Với thực lực mạnh hơn, các cầu thủ Hà Nội sớm giành quyền chủ động, kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công về phía khung thành đối phương. Ở bên kia sân, Viettel chủ yếu đá thấp, ưu tiên an toàn bên phần sân nhà tập trung chống đỡ các pha tấn công, chủ yếu từ hai biên của đối phương.

Sang hiệp 2, U15 Viettel dần đẩy cao nhịp độ, trong khi U15 Hà Nội vẫn duy trì sự chắc chắn và tạo ra các tình huống đáp trả đáng chú ý. Phút 56, từ một quả đá phạt ngoài vòng cấm, Nhân Quyền bên phía Hà Nội tung cú sút đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đầy tiếc nuối. Những phút sau đó, U15 Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 67, họ có pha phối hợp tấn công đẹp mắt nhưng không thể đánh bại thủ môn Đăng Khoa bên phía Viettel.

Các giải bóng đá do VFF tổ chức, trong đó có giải bóng đá trẻ như U15 Quốc gia - Cúp Modern được sự quan tâm của khán giả, nhà tài trợ, trong đó Acecook Việt Nam luôn đồng hành với bóng đá trẻ nước nhà

Ở chiều ngược lại, U15 Viettel cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 70, song cú dứt điểm của Quang Hưng chưa đủ chính xác. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 80. Từ một tình huống không quá nguy hiểm, Minh Huy bên phía U15 Hà Nội có pha đánh đầu bất ngờ khiến thủ môn Đăng Khoa không thể cản phá, đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

U15 Viettel nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ trong phần thời gian còn lại, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Chung cuộc, U15 Hà Nội giành chiến thắng 1-0 và chính thức lên ngôi vô địch Giải U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng trẻ Thủ đô đăng quang tại sân chơi này.

Những hình ảnh của lễ trao giải:

Cầu thủ Trần Huy Huỳnh (số 38) đội U15 Hà Nội nhận giải Cầu thủ xuất sắc
Cầu thủ Trần Trung Hiếu (số 1) đội U15 Hà Nội nhận giải Thủ môn xuất sắc
Đội Viettel nhận giải phong cách
Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao Huy chương vàng cho đội Hà Nội
Lãnh đạo VFF, HFF nhà tài trợ trao Cúp vô địch cho đội Hà Nội.
LÊ ANH

Từ khóa

U15 Viettel U15 Hà Nội I U15 Hà Nội Phút 56 ĐĂNG KHOA Quang Hưng Phút 67 Phút 70 Phút 80 Viettel

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn