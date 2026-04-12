Hà Nội gặp Viettel ở trận chung kết U15 quốc gia 2026

Vòng bán kết giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính vào chiều 12-4, qua đó xác định hai đội bóng xuất sắc nhất góp mặt ở trận chung kết là Hà Nội và Viettel khi lần lượt vượt qua Tây Ninh và SLNA.

Hà Nội (áo vàng) vượt qua Tây Ninh để giành vé vào chung kết.

Ở trận bán kết đầu tiên, dù không được đánh giá cao hơn, nhưng U15 Tây Ninh nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay từ những phút đầu trận, khiến đội bóng trẻ Thủ đô có phần bất ngờ. Với thực lực mạnh mẽ, Hà Nội đã nhanh chóng lấy lại thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Thế trận cân bằng được hai đội duy trì trong suốt 45 phút của hiệp đầu và rời sân với kết quả hòa 0-0. Sang đầu hiệp 2, Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép, không giấu ý đồ quyết giải quyết trận đấu chỉ sau giờ đấu chính. Phút 66, Minh Huy ghi bàn khai thông thế bế tắc, mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội.

Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò HLV Sỹ Hải tiếp tục duy trì thế trận chủ động và đến phút 77, Đức Đạt ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu, giúp Hà Nội giành quyền vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại giữa SLNA và Viettel, hai đội nhập cuộc thận trọng. SLNA là đội kiểm soát bóng và tạo được thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian đầu, trong khi Viettel chủ động chơi chắc chắn, tập trung phòng ngự chờ cơ hội phản công.

Trong 15 phút đầu, đội bóng trẻ xứ Nghệ có hai pha dứt điểm đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 34, từ một tình huống phối hợp tấn công, Minh Chánh tận dụng đường chuyền của Trương Văn Tài để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Viettel đã kịp đưa trận đấu về thế cân bằng. Phút 45+2, Thành Long tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Viettel tiếp tục thi đấu chủ động, kiểm soát thế trận tốt ở hiệp 2. Trận đấu giằng co và phải đến phút 79, bước ngoặt mới xuất hiện khi Viettel được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Tài Lộc dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1. Những phút cuối, SLNA nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 88, Trương Văn Tài có cơ hội đưa trận đấu trở lại thế cân bằng nhưng cú dứt điểm lại không thắng được thủ môn Viettel.

Viettel giành chiến thắng 2-1 chung cuộc và đoạt vé vào chung kết gặp Hà Nội. Trong khi đó hai đội SLNA và Tây Ninh đồng hạng Ba chung cuộc.

Ông Phạm Anh Dũng – Ủy viên Ban trọng tài VFF và ông Trần Đình Huấn – Tổng thư ký LĐBĐ TPHCM dự khán các trận đấu, trao giải thưởng cho hai đội bóng đồng hạng Ba: Sông Lam Nghệ An và Tây Ninh

