Hà Lan vs Nhật Bản 2-2: Hiệp 2 rượt đuổi hấp dẫn, Van Dijk, Summerville lập công, Nakamura, Kamada ngược dòng chia điểm nghẹt thở phút 89

⚽ Phút 50, Gravenberch tạt bóng, Van Dijk đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Suzuki, bóng đập vào cột dọc vào lưới:

⚽ Kubo kiến tạo từ cánh trái, Nakamura tung cú sút chìm hiểm hóc hạ thủ môn Verbruggen. San bằng tỷ số 1-1 cho Nhật Bản:

⚽Summerville đột phá và tung cú sút xa, một lần nữa đưa "Cơn lốc da cam" lên dẫn trước 2-1:

⚽Phút 89, Nhật Bản tấn công, Ogawa đánh đầu, bóng khẽ chạm Kamada vào lưới, qua đó gỡ hòa cho Nhật Bản:

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⚽ Bàn thắng:

Hà Lan: Van Dijk 50', Summerville 64'

Nhật Bản: Nakamura 57', Kamada 89'

HẢI LINH (tổng hợp)