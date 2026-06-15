WORLD CUP 2026

Hà Lan vs Nhật Bản 2-2: Hiệp 2 rượt đuổi hấp dẫn, Van Dijk, Summerville lập công, Nakamura, Kamada ngược dòng chia điểm nghẹt thở phút 89

Phút 50, Gravenberch tạt bóng, Van Dijk đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Suzuki, bóng đập vào cột dọc vào lưới:

Kubo kiến tạo từ cánh trái, Nakamura tung cú sút chìm hiểm hóc hạ thủ môn Verbruggen. San bằng tỷ số 1-1 cho Nhật Bản:

Summerville đột phá và tung cú sút xa, một lần nữa đưa "Cơn lốc da cam" lên dẫn trước 2-1:

Phút 89, Nhật Bản tấn công, Ogawa đánh đầu, bóng khẽ chạm Kamada vào lưới, qua đó gỡ hòa cho Nhật Bản:

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Bàn thắng:

Hà Lan: Van Dijk 50', Summerville 64'

Nhật Bản: Nakamura 57', Kamada 89'

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HẢI LINH (tổng hợp)

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