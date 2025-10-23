Gyokeres không phải là Thierry Henry 2.0, nhưng có thể là "kẻ bắt nạt" mà Arsenal cần

Những CĐV Pháo thủ ở một độ tuổi nhất định sẽ nhớ mãi khoảnh khắc Dennis Bergkamp ghi một trong những hat-trick nghệ thuật và đẹp mắt nhất mọi thời đại vào lưới Leicester năm 1997. Thế hệ trẻ hơn có thể cũng sẽ thưởng thức cú đúp xấu xí một cách tương phản của Viktor Gyokeres trước Atletico Madrid, nhưng vì những lý do hoàn toàn khác.

Giới bóng đá có câu nói sáo rỗng rằng các tiền đạo đang tịt ngòi cần một bàn thắng "đi vào từ mông của họ". Gyokeres thì chứng kiến một bàn đi vào từ gót chân của David Hancko, và bàn còn lại... qua đùi của chính anh. Sau 624 phút im hơi lặng tiếng, anh có hai bàn chỉ trong ba phút, từ khoảng cách tổng cộng chưa đầy sáu mét.

Không có bàn nào đẹp, ngược lại là đằng khác. Nhưng tất cả đều được tính. Và hơn hầu hết các cầu thủ khác, Gyokeres là người được đánh giá qua những con số. Nếu không có chúng, không có 97 bàn thắng đáng kinh ngạc trong 102 trận cho Sporting CP, có lẽ anh đã không thể dẫn dắt hàng công Arsenal bây giờ với mức giá 70 triệu euro.

Khi đến Emirates, sự kỳ vọng là rất lớn. Chiếc áo số 14 bay vèo vèo ra khỏi cửa hàng của CLB. Đó là số áo của Thierry Henry huyền thoại. Nhưng ngay từ đầu, sự so sánh đã là khập khiễng. Gyokeres không phải là người kế thừa Henry, cả về tinh thần lẫn phong cách. Họ là hai loại trung phong hoàn toàn khác nhau. Henry là biểu tượng của sự thanh lịch, tốc độ và kỹ thuật siêu việt. Gyokeres là hiện thân của sức mạnh thể chất, một "cỗ máy" trực diện.

Chính sự kỳ vọng sai lầm này đã dẫn đến thất vọng ban đầu. 5 bàn trong 12 trận cho CLB mới nghe có vẻ kém ấn tượng so với hồ sơ tại Bồ Đào Nha. Nhưng con số đó tốt hơn đáng kể so với 3 bàn trong 11 trận, hoặc tệ hơn là không bàn nào trong 7 trận gần nhất trước trận đá ở Champions League. Đó là chuỗi tịt ngòi dài nhất của cầu thủ người Thụy Điển kể từ ngày còn khoác áo Coventry chính là lời nhắc nhở phũ phàng rằng, mới hai năm rưỡi trước, anh vẫn là một cầu thủ của đội hạng nhất Coventry.

Sự thăng tiến của Gyokeres đến muộn hơn hầu hết, khiến việc thích nghi với giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh càng thêm khó khăn. Trước trận gặp A.Madrid Gyokeres giống như một bài tập tư duy mơ mộng cho những ai khao khát một tiền đạo cắm cổ điển. Anh không có nổi một cú sút nào trước Man United, Liverpool hay Man City. Những bàn thắng ít ỏi của anh chỉ đến trước Leeds, đội bóng mới lên hạng, và Nottingham Forest, đội đang lơ lửng với nguy cơ xuống hạng.

Trong bối cảnh đó, cú đúp trước Atletico, một đội bóng thường trực ở Champions League và luôn nằm trong top 4 La Liga, dường như là một bước tiến quan trọng. Nó chứng minh anh có thể làm được điều gì đó trước các đối thủ lớn. Đó chính xác là những gì Arsenal cần: giúp Arsenal giành chiến thắng trong các trận đấu "dễ thắng". Vấn đề không phải là cách nào, mà là bao nhiêu.

Quan trọng là 20 hoặc 30 bàn mà không cần phải toát lên đẳng cấp thượng thừa hay hành hạ các hàng thủ tốt nhất. Cả 5 bàn của Gyokeres cho đến nay đều đến ở Emirates. Và nếu anh có thể là chuyên gia phá lưới các đội yếu hơn thì Arsenal đang rất cần điều đó. Mùa trước, chính việc mất điểm trước các đội dưới cơ đã khiến họ hụt hơi trong cuộc đua vô địch. "Anh ấy làm chúng tôi trở thành một đội bóng tốt hơn nhiều", HLV Mikel Arteta khẳng định. "Tôi nghĩ chúng tôi trở nên khó lường hơn. Anh ấy rất mạnh mẽ về thể chất. Cách anh ấy pressing, giữ bóng, thật phi thường."

Trước đó, tiền vệ Mikel Merino cũng nhắc đến cường độ làm việc "không thể tin nổi" của Gyokeres. Bằng cách kéo hàng thủ đối phương lùi sâu hơn, Gyokeres có thể mở ra không gian cho những người khác, và Eberechi Eze có thể là người hưởng lợi đặc biệt. Một phần công việc của anh dường như chỉ là làm phân tán hậu vệ.

Đã có ý kiến nghi ngờ rằng tiền đạo có số liệu thống kê tốt nhất (Gyokeres) thực ra là người hạn chế nhất trong các vụ mua sắm mùa hè, và ở tuổi 27, là người có giá trị bán lại thấp nhất. Hugo Ekitike trông tài năng hơn, Nick Woltemade độc đáo hơn, và Joao Pedro có tiềm năng khổng lồ. Benjamin Sesko, mục tiêu khác của Arsenal, ít nhất trẻ hơn. Alexander Isak thì tốn gấp đôi.

Nhưng khi tiếng còi kết thúc vang lên vào tối thứ Ba, không ai trong số họ có nhiều hơn năm bàn thắng của Gyokeres. Và đến cuối mùa giải, nếu không ai vượt qua được con số tổng của anh, Arsenal có thể tận hưởng cảm giác rằng: không quan trọng là cách nào, mà là bao nhiêu. Họ không cần một Thierry Henry thứ hai, họ cần một Gyokeres hiệu quả.

HỒ VIỆT