Guardiola nói gì khi tái ngộ cựu đội trưởng Kyle Walker?

Hậu vệ đa năng Kyle Walker đã kết thúc 8 năm thi đấu đầy danh hiệu cùng Man.City trong mùa hè vừa qua, và đêm thứ Bảy này ngôi sao người Anh sẽ cùng Burnley trở lại sân Etihad để đối đầu các đồng đội cũ của mình.

HLV Pep Guardiola khẳng định Kyle Walker là một trong những hậu vệ cánh vĩ đại nhất.

Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của Walker, 35 tuổi, gặp Man.City kể từ khi rời CLB - nơi anh đã có 8 năm thi đấu đầy danh hiệu, trong đó có những năm đeo băng đội trưởng. Walker đã dành một phần mùa giải trước theo dạng cho mượn tại AC Milan, trước khi chuyển đến Burnley vào mùa hè này. Tất nhiên, trong một dịp dặc biệt như vậy, HLV Pep Guardiola đã được hỏi về cựu đội trưởng của mình.

“Chắc chắn rồi!”, Guardiola trả lời khi được hỏi liệu Walker có nên được đánh giá cao ngang hàng với những hậu vệ cánh phải nổi tiếng như cựu tuyển thủ Brazil, Cafu hay cựu hậu vệ Argentina, Javier Zanetti và huyền thoại người Pháp, Lilian Thuram hay không. “Kyle chắc chắn là một trong những hậu vệ cánh vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay. Trước đây, khi sắp phải đối đầu một đối thủ có các cầu thủ chạy cánh xuất sắc, tôi luôn có thể ngủ ngon như một đứa trẻ vì biết đã có Kyle ở đó. Cậu ấy có thể xử lý những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới nhờ tốc độ của mình”.

Walker đã giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League năm 2023 cùng Man.City, cũng như 6 danh hiệu quốc nội khác. Nhưng phong độ của cựu sao Tottenham sa sút ở mùa trước, khiến anh mất vị trí trong đội. “Kyle là một tính cách đáng kinh ngạc trong phòng thay đồ, người luôn có mặt trong những khoảnh khắc tốt đẹp lẫn tồi tệ”, Guardiola nói tiếp. “Tất nhiên mùa giải trước thật khó khăn cho tất cả mọi người, cho cậu ấy, cho tất cả chúng tôi. Nhưng tôi không thích đánh giá một hành vi nào đó trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu ấy thật không thể tin được!”.

Guardiola hy vọng Man.City sẽ tiếp đà hưng phấn khi chào đón Burnley vào thứ Bảy.

Kể từ khi Walker sa sút và rời đi, Guardiola đã không còn sự an tâm nữa ở vị trí hậu vệ phải. Rico Lewis có thừa sự nhiệt tình nhưng tranh cấp kém và tất nhiên không thể có tốc độ như người đàn anh. Gần đây nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí sử dụng trung vệ Abdukodir Khusanov ở vị trí này. Tuy nhiên, Khusanov hiện phải ngồi ngoài cho đến sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 10, nên Rico nhiều khả năng lại được tin dùng ở trận đối đầu Burnley, với tiền vệ Mathues Nunes là một ứng cử viên dự phòng. John Stones dù từng chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải nhưng tốc độ hiện đã giảm sút bởi tuổi tác.

Man.City đã chiến thắng trước Man.United và Napoli, cùng với trận hòa trước Arsenal trong 3 trận gần nhất. Guardiola hy vọng đội bóng của mình có thể tiếp tục đà hưng phấn đó khi tiếp đón Burnley vào thứ Bảy. Thủ thành tân binh Gianluigi Donnarumma đang bùng nổ và tiếp tục được che chắn bởi cặp đôi phòng ngự số một Ruben Dias và Josko Gvardiol. Ở hàng tiền vệ, Rodri chắc chắn sẽ xuất phát cùng với Tijjani Reijnders và Bernardo Silva. Phil Foden đang hồi phục phong độ có thể đá cặp cùng Erling Haaland, còn Jeremy Doku đã có khởi đầu mùa giải tuyệt vời nên sẽ tiếp tục đá cánh. Những cầu thủ tấn công như Savinho, người đã ghi bàn tại Cúp Liên đoàn vào giữa tuần, và Oscar Bobb có thể hỗ trợ tấn công từ ghế dự bị nếu cần.

VIỆT TÙNG