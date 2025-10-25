Guardiola mỉa mai các nhà phê bình khi Man.City bùng nổ trở lại

Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, HLV Pep Guardiola đã chỉ trích các chuyên gia và cựu cầu thủ vì “thói quen” vội vàng phán xét sau khởi đầu mùa giải kém cỏi của Man.City, khi đội của ông vào lúc này đang nhắm đến ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

HLV Pep Guardiola chỉ trích các chuyên gia và cựu cầu thủ đã vội vàng phán xét Man.City.

Man.City đã bất bại trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường kể từ khi nhận 2 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Tottenham và Brighton hồi tháng 8, khiến họ tụt lại khá xa so với nhóm đua vô địch. Tuy nhiên, khi đoàn quân của Guardiola đến làm khách trên sân Aston Villa vào Chủ nhật, họ chỉ kém 3 điểm so với ngôi đầu của Arsenal - đội sẽ tiếp đón Crystal Palace trong cùng ngày.

Guardiola, người đã giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh tại Etihad, cho biết đội bóng của ông đang có đà tiến triển tốt, dù vẫn đang tìm kiếm sự ổn định. “Tinh thần và ngôn ngữ cơ thể của chúng tôi đang ở đúng vị trí và điều đó sẽ giúp chúng tôi ổn định, nhưng chúng tôi cần chơi tốt hơn trong suốt 95 phút”, ông nói. “Chúng tôi đang có đà tốt, tuy không ổn định trong suốt trận đấu nhưng chúng tôi đang bắt đầu hiểu được đối thủ đang làm gì khi không có bóng. Tôi muốn thấy chúng tôi chơi tốt hơn trong suốt cả trận đấu. Chúng tôi chơi tốt, nhưng chúng tôi phải chơi tốt hơn. Không phải vì chúng tôi không chạy, mà chỉ là chúng tôi phải chơi tốt hơn”.

Man.City đã vượt lên trên nhà vô địch Liverpool, đội đã thua 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất sau khi khởi đầu mùa giải với 5 chiến thắng liên tiếp. Đây là tình huống mà Guardiola dùng để mỉa mai các nhà phê bình nhằm vào Man.City hồi đầu giải. “Trong 2 hoặc 3 trận đầu tiên, chắc chắn chúng tôi đã bị loại và Liverpool sẽ lại vô địch. Giờ thì có vẻ như Liverpool đã ‘tiêu đời’ rồi, còn tôi nói cho các bạn biết rằng họ sẽ trở lại”, Guardiola nói. “Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi biết tất cả các chuyên gia, cựu cầu thủ này, họ biết mọi thứ sẽ xảy ra sau 5 trận đấu! Tôi thì không giỏi đến vậy. Tôi luôn chờ 10, 15 trận để biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ rõ ràng Liverpool và Arsenal đang ở đó, một đội bóng khác cũng sẽ ở đó, và hy vọng chúng tôi cũng có thể ở đó”.

Matheus Nunes hy vọng sẽ tỏa sáng như khi giúp Man.Ciy đánh bại Aston Villa mùa qua.

Guardiola dự đoán một thử thách khó khăn trước Aston Villa của HLV Unai Emery, đội đã đánh bại Man.City tại Villa Park trong 2 mùa giải qua. Đội bóng của Birmingham khởi đầu mùa giải chậm chạp nhưng đã vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng sau 3 trận thắng liên tiếp. “Luôn luôn rất khó khăn, đặc biệt là trên sân khách, trước Aston Villa”, Guardiola nói. “Vì vậy, đây thực sự là một bài kiểm tra tốt cho chúng tôi, về phong độ của chúng tôi. Họ phòng ngự rất tốt, cả trong các tình huống cố định nữa, và trong những năm gần đây họ đã cải thiện rất nhiều trong khâu triển khai bóng”.

“Với thủ môn hiện có, Aston Villa có thể triển khai bóng một cách đáng kinh ngạc, điều này khiến việc kiểm soát pressing trở nên rất khó khăn. Các cầu thủ ở tuyến giữa có sự kết nối tuyệt vời, 2 tiền vệ trụ kết nối rất tốt với các tuyến tấn công, cả trong lẫn ngoài, và họ chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Đó là một đội bóng thực sự hoàn chỉnh, việc bạn có thể khởi đầu mùa giải một cách chậm chạp không thành vấn đề, nhưng những kết quả gần đây của họ thực sự rất tốt”.

Bên cạnh một Erling Haaland sung mãn trở lại, ghi 24 bàn thắng chỉ sau 14 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa giải này - bao gồm ghi bàn trong 12 lần ra sân gần nhất. Guardiola dành cho tiền vệ Matheus Nunes những lời khen vì nhưng đóng góp nổi bật ở vị trí hậu vệ phải. Nunes không thể tìm được một suất trong đội hình Man.City kể từ khi chuyển đến từ Wolves vào năm 2023, nơi anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nhưng cuối cùng anh đã khẳng định được vị trí hậu vệ phải trong mùa giải này.

Có lẽ khoảnh khắc đột phá của cầu thủ 27 tuổi đến từ trận đấu với Aston Villa mùa trước, khi bàn thắng muộn của anh đã giúp Man.City giành quyền tham dự Champions League. “Bàn thắng của cậu ấy vào lưới Villa đã giúp chúng tôi có mặt tại Champions League mùa này”, Guardiola nói. “Cậu ấy là một tiền vệ trụ với thể lực đáng kinh ngạc, và cậu ấy có thể trở thành một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất. Vấn đề bây giờ là ở cậu ấy. Vấn đề là cậu ấy có cảm nhận được điều đó hay không. Cậu ấy có những phẩm chất đặc biệt để chơi ở 2 cánh. Trong 2 hoặc 3 trận gần đây, cậu ấy đã chơi không thể tin được”.

VIỆT TÙNG