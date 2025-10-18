Guardiola để ngỏ khả năng Grealish trở lại Man.City

HLV Pep Guardiola không loại trừ khả năng Jack Grealish trở lại Man.City, trong bối cảnh tuyển thủ người Anh đang tạo ra ảnh hưởng lớn tại Everton kể từ khi gia nhập CLB vùng Merseyside theo dạng cho mượn một mùa giải vào tháng 8.

HLV Pep Guardiola không loại trừ khả năng Jack Grealish trở lại Man.City sau khi tạo ra ảnh hưởng lớn tại Everton.

Grealish không được trọng dụng tại sân vận động Etihad, tuy nhiên, giờ đây Guardiola cảm thấy may mắn vì không cần phải tìm cách kiềm chế tiền vệ kiến ​​tạo 30 tuổi này khi tiếp đón Everton vào thứ Bảy - vì anh không thể đối đầu CLB chủ quản. Grealish đã có 4 kiến tạo cùng 1 lần lập công giúp Everton giành 3 chiến thắng và 2 hòa sau 7 vòng đấu để xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League.

“Tôi nghĩ Jack còn hợp đồng một năm với chúng tôi”, Guardiola cho biết: “Điều quan trọng là cậu ấy đã trở lại là chính mình. Jack là một cầu thủ có ảnh hưởng lớn trong các trận đấu của Everton. Sau những gì đã xảy ra, có thể Man.City muốn cậu ấy trở lại, nhưng tôi không biết. Nhiều điều vẫn sẽ xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem. Điều quan trọng là Jack được ra sân nhiều hơn. Đây là tiêu chuẩn. Tôi thực sự rất vui khi cậu ấy trở lại với sân bóng và đang cố gắng hết sức”.

Một cầu thủ khác mà Guardiola hài lòng là Erling Haaland, người mà ông cảm thấy đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp. Tiền đạo xuất sắc này đã ghi được 21 bàn thắng đáng kinh ngạc chỉ sau 12 lần ra sân cho Man.City và đội tuyển Na Uy trong mùa giải mới.

Nhưng trước mắt Guardiola đang tận hưởng phong độ ghi bàn không thể ngăn cản của Erling Haaland.

Trong số những thành tích của Haaland ở cấp độ quốc tế có 5 bàn vào lưới Moldova hồi tháng 9, và cú hat-trick vào lưới Israel cuối tuần trước, giúp Na Uy tiến gần đến vòng chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Trong 9 lần ra sân cho Man.City, trận thua Tottenham hồi tháng 9 là trận duy nhất anh không ghi được bàn thắng. 12 bàn thắng cho Man City mùa này đã nâng tổng số bàn thắng của cầu thủ 25 tuổi này cho CLB lên 136 bàn kể từ khi anh chuyển đến từ Borussia Dortmund vào năm 2022.

Guardiola nói đùa rằng ông sẽ cần phải bố trí “4 trung vệ” cho nhiệm vụ ngăn cản Haaland nếu ông là một HLV đối phương vào lúc này. Guardiola nói thêm: “Tôi đã có vinh dự được đối đầu với cậu ấy khi còn ở Dortmund, và hy vọng tôi sẽ không phải đối đầu với cậu ấy thêm lần nào nữa trong suốt quãng đời còn lại. Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Trong bóng đá thế giới, không có nhiều cầu thủ tự mình tạo nên sự khác biệt. Tôi nghĩ cậu ấy là một trong số hiếm hoi đó. Chúng tôi vui vì có cậu ấy, hy vọng sẽ còn nhiều năm nữa, và tôi thực sự hài lòng vì điều đó”.

Khi được hỏi liệu đây có phải là phong độ tốt nhất của Haaland hay không, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha trả lời: "Tôi nghĩ là có. Cậu ấy cảm thấy rất tốt và màn trình diễn của cậu ấy, không chỉ về mặt bàn thắng, mà còn nhiều khía cạnh khác, đều rất xuất sắc”. Guardiola cũng cho biết ông cảm thấy không cần phải quản lý Haaland vào lúc này: “Chúng tôi luôn phải hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Giờ đây, Haaland không cần lời khen ngợi hay bất cứ điều gì đặc biệt”.

Man.City đang trải qua mạch 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó 3 chiến thắng trận hòa Arsenal giúp họ vươn lên vị trí thứ 5. Nếu giành chiến thắng trước Everton, đội của Guardiola sẽ trở lại tốp 4.

VIỆT TÙNG