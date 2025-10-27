Guardiola: “Còn quá sớm để lo lắng về Arsenal”

HLV Pep Guardiola tin rằng còn quá sớm để lo lắng về việc bám đuổi Arsenal ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Man.City của Pep đã để thua Aston Villa 0-1 vào Chủ nhật, trong khi Arsenal đánh bại Crystal Palace với cùng tỷ số để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 6 điểm sau 9 vòng đấu.

Đội bóng của Guardiola từng bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch, đáng nhớ nhất là việc vượt qua họ ở mùa giải 2023-2024, và dường như sẽ phải lặp lại điều đó nếu muốn chạm tay vào chiếc cúp. Nhưng nhà cầm quân của Man.City vẫn chưa quá lo lắng: “Arsenal đã thi đấu vững chắc trong nhiều năm, lần này điều chúng tôi quan tâm là làm thế nào để cải thiện, tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn nữa và bám sát họ. Theo kinh nghiệm của tôi, mùa giải này rất dài. Rất dài. Đây là kinh nghiệm của tôi. Có rất nhiều đội bóng không muốn bị bỏ lại”.

“Tôi từng lo lắng trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 khi chúng tôi đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, nhưng không phải lúc này”, Guardiola nói thêm. “Nếu họ thắng tất cả các trận đấu và vô địch Ngoại hạng Anh, hãy chúc mừng họ, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Nhưng tôi phải cảm thấy đội của tôi vẫn còn sức sống, đội bóng vẫn mạnh. Tôi không biết có bao nhiêu đội có thể đến sân Aston Villa và chơi như chúng tôi, với lòng dũng cảm, khả năng kiểm soát bóng và cơ hội. Chúng tôi phải ổn định với điều đó. Và sau đó, phải đối phó với các trận đấu tốt hơn. Nhưng tôi không sống vào tháng 10 và tháng 11 với suy nghĩ về tháng 5, nên giờ là từng trận một”.

Man.City đã bị Villa áp đảo hoàn toàn bởi một lối chơi hoàn hảo, khiến Erling Haaland lần thứ 2 trong mùa giải này không thể ghi bàn trên mọi đấu trường - chấm dứt chuỗi 12 trận liên tiếp ghi bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia. Ngôi sao người Na Uy nghĩ rằng đã gỡ hòa vào cuối trận nhưng trọng tài lại cho rằng anh đã việt vị, khi va chạm với cột dọc.

Guardiola cập nhật về tình trạng của chân sút số 1 thêm “Erling đã bị va chạm vào cột dọc, nhưng tôi chưa nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng trong mùa giải này, tất nhiên là nhờ Erling. Chúng tôi phải tiến bộ hơn nữa, nhưng hôm nay thật khó khăn vì họ đã phòng ngự rất tốt. Chúng tôi vẫn đang cố gắng cải thiện. Trong những trận thắng, chúng tôi vẫn chưa đạt được hiệu suất cao”.

