Giải U9 Toàn quốc 2025: Việt Hùng Thanh Hoá đăng quang ngôi vô địch

Đánh bại Văn Tâm Đồng Nai tỷ số 2-1 ở trận chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh vào chiều 25-8, Việt Hùng Thanh Hoá đã trở thành tân vương tại Giải U9 Toàn quốc Toyota Cup 2025.

U9 Việt Hùng Thanh Hoá đăng quang mùa giải 2025. ẢNH: ANH TRẦN

Đối đầu với U9 Văn Tâm Đồng Nai trong trận chung kết, U9 Việt Hùng Thanh Hoá được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ nhờ lực lượng đồng đều cùng phong độ cao. Tính đến vòng bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân chưa thua trận nào, toàn thắng 6 trận, một thành tích đáng tự hào của đội bóng trẻ xứ Thanh.

Trong khi đó, U9 Văn Tâm Đồng Nai được ví von là chú ngựa ô của giải. Thầy trò HLV Bùi Thị Cẩm Nương cũng có được thành tích bất bại. Đội bóng trẻ đến từ Đồng Nai chỉ hoà duy nhất 1 trận và giành được 5 chiến thắng.

Đội trưởng Hà Sơn Bình ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U9 Việt Hùng Thanh Hoá

Bước vào trận chung kết, U9 Việt Hùng Thanh Hoá vẫn áp lối chơi quen thuộc là dồn bóng cho đội trưởng Hà Sơn Bình, với những cú sút xa uy lực, uy hiếp khung thành U9 Văn Tâm Đồng Nai. Và một trong số những tình huống đó, đã được số 6 của U9 Việt Hùng Thanh Hoá chuyển hoá thành bàn thắng mở tỷ số 1-0 trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, khi U9 Văn Tâm Đồng Nai còn chưa kịp tìm kiếm bàn gỡ, U9 Việt Hùng Thanh Hoá đã có được bàn nhân đôi cách biệt, sau tình huống đệm lòng chính xác của Bảo Anh.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U9 Việt Hùng Thanh Hoá

Sau bàn thua thứ hai, U9 Văn Tâm Đồng Nai như bừng tỉnh, chơi cực hay và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Tấn Lộc. Không thể tìm được bàn gỡ hoà trong phần thời gian thi đấu còn lại, U9 Văn Tâm Đồng Nai chấp nhận tỷ số 1-2, U9 Việt Hùng Thanh Hoá lần đầu đăng quang tại sân chơi U9 toàn quốc.

Như vậy, danh hiệu vô địch Giải bóng đá U9 Toàn quốc Toyota Cup 2025 đã thuộc về U9 Việt Hùng Thanh Hoá, U9 Văn Tâm Đồng Nai nhận danh hiệu Á Quân. Hai đội U9 Hà Nội và U9 SLNA nhận giải đồng hạng Ba.

U9 Văn Tâm Đồng Nai nhận danh hiệu Á quân

Ngoài các danh hiệu như trên, Ban tổ chức giải còn trao các giải thưởng khác. U9 Văn Tâm Đồng Nai nhận giải thưởng phong cách do Toyota trao tặng, U9 Hà Nội nhận giải thưởng phong cách do Động Lực trao tặng.

Một số hình ảnh trao thưởng cá nhân và tập thể ở lễ bế mạc

U9 Hà Nội nhận đồng hạng Ba

U9 SLNA nhận đồng hạng Ba

Ban tổ chức trao thưởng cho 3 danh hiệu cá nhân xuất sắc tại giải

Ban tổ chức trao thưởng cho 10 cầu thủ tiêu biểu được bầu chọn

Các danh hiệu cá nhân tại Giải U9 Toàn quốc 2025: Thủ môn xuất sắc: Lê Văn Dũng (U9 Việt Hùng Thanh Hoá) Cầu thủ xuất sắc: Hà Sơn Bình (U9 Việt Hùng Thanh Hoá) Vua phá lưới: Cao Đăng Khôi (U9 Thuận An Bình Dương - 12 bàn)

LÊ ANH