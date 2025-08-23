U9 Việt Hùng Thanh Hóa gặp U9 Văn Tâm Đồng Nai trong trận chung kết giải U9 toàn quốc 2025

Hai trận bán kết của Giải bóng đá U9 Toàn quốc Toyota Cup 2025 đã diễn ra vào ngày 23-8 tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Đánh bại U9 CLB Hà Nội và U9 SLNA, hai đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa và U9 Văn Tâm Đồng Nai đã ghi tên mình vào chơi trận chung kết của giải.

Niềm vui của các cầu thủ U9 Văn Tâm Đồng Nai sau khi giành chiến thắng trước U9 SLNA

Tại trận bán kết 1 giữa U9 CLB Hà Nội chạm trán U9 Việt Hùng Thanh Hóa, được dự đoán là cân bằng từ lực lượng cho đến thế trận. Thậm chí, những khán giả khó tính nhất còn nghĩ đến kịch bản hai đội hoà nhau trong hai hiệp chính và phải phân định thắng thua trên loạt penalty. Thế nhưng, diễn biến trên sân lại khác hoàn toàn.

Đội bóng trẻ xứ Thanh trong một ngày thi đấu thăng hoa, đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, điều khiển trận đấu theo ý đồ chơi của mình. Tiền đạo đội trưởng Anh Nhật của U9 CLB Hà Nội gần như bị vô hiệu hóa trước sự đeo bám cực kỳ khó chịu của Hà Sơn Bình bên phía U9 Việt Hùng Thanh Hóa.

Và rồi, lợi thế trên đã được Văn Phát chuyển hoá bằng bàn thắng khai thông thế bế tắc trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, vẫn là Văn Phát ghi tên mình lên bảng điểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng trẻ xứ Thanh. Khi mà U9 CLB Hà Nội chưa kịp bừng tỉnh, Bảo Anh bên phía U9 Việt Hùng Thanh Hóa lập công, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.

U9 Việt Hùng Thanh Hóa (xanh) chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trước U9 CLB Hà Nội

Tại trận bán kết 2, U9 SLNA và U9 Văn Tâm Đồng Nai đã tạo nên thế trận đôi công khá hấp dẫn. Đội bóng trẻ xứ Nghệ khá nguy hiểm trong những tình huống đá biên sau 2 chạm vào thẳng khung thành đối thủ. Ngoài ra, những tình huống căng ngang cho tiền đạo băng cắt cũng rất nguy hiểm.

Ở bên kia chiến tuyến, Ngọc Luân, Tấn Lộc và Thái Tuấn vẫn là những nhân tố chính, gây ra nhiều pha bóng nguy hiểm cho khung thành của U9 SLNA. Trong đó, Ngọc Luân có một lần đưa bóng đi trúng cột dọc, trước khi Thái Tuấn đệm lòng chuẩn xác, ghi bàn thắng cho U9 Văn Tâm Đồng Nai ngay trong hiệp 1.

Tiền đạo Thái Tuấn (7) ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U9 Văn Tâm Đồng Nai

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công tiếp tục được hai đội duy trì. Nhưng trong khi U9 SLNA mải mê tìm bàn san bằng tỷ số, ở bên kia, tiền đạo chủ lực Ngọc Luân tỏa sáng, sau hai cú dứt điểm liên tiếp, buộc thủ thành Nhân Nhật của U9 SLNA phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 trong trận. Ở phần thời gian còn lại của trận đấu, U9 SLNA dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng chỉ có thế tìm được bàn gỡ 1-2 do công của đội trưởng Phước Đức. Chung cuộc, U9 Văn Tâm Đồng Nai đánh bại U9 SLNA 2-1, ghi tên vào chơi trận chung kết.

Như vậy, trận chung kết của giải bóng đá U9 Toàn quốc Toyota Cup 2025, là cuộc thư hùng đáng chờ đợi giữa U9 Việt Hùng Thanh Hóa gặp U9 Văn Tâm Đồng Nai lúc 15g30 ngày 25-8, tại NTĐ tỉnh Tây Ninh. Trước đó vào lúc 15g sẽ diễn ra buổi lễ bế mạc giải.

CAO TƯỜNG