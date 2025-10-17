Giải Ngoại hạng Anh trở lại, Siêu máy tính dự đoán vòng 8

Vòng 8 Premier League khởi tranh cuối tuần này, ngay sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng sau chiến thắng 2-0 trước West Ham, trong khi Liverpool rơi khỏi ngôi đầu vì thất bại muộn trên sân Chelsea – trận thua thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường. Tottenham và Bournemouth cũng có thêm 3 điểm, thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm so với nhà đương kim vô địch. Vòng 8 sẽ diễn ra trọn vẹn ba ngày cuối tuần – từ thứ Bảy đến thứ Hai…

Dự đoán nhanh

Liverpool là lựa chọn đáng tin cậy nhất của Opta với xác suất thắng 73,3% khi tiếp Manchester United.

Wolves nhiều khả năng vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên khi làm khách Sunderland.

Arsenal là đội khách dễ thắng nhất, trong khi Chelsea cũng được dự đoán ca khúc khải hoàn trên sân đối phương.

Thứ Bảy, 18-10 (giờ Việt Nam)

Nottingham Forest vs Chelsea – 18h30. Nottingham Forest và Chelsea khởi đầu mùa giải theo hai hướng trái ngược. Chelsea hưng phấn sau chiến thắng kịch tính trước Liverpool, trong khi HLV Ange Postecoglou vẫn chưa thể giúp Forest thoát khỏi áp lực. Theo Opta, Chelsea thắng 48,1% còn Forest chỉ đạt 27,8%. Lịch sử cũng chống lại đội chủ nhà: Forest chỉ thắng 1/8 lần gần nhất gặp Chelsea. Forest thua 5/7 trận sân nhà gần nhất, trong khi Chelsea thắng 3/4 lần gần đây đến City Ground. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh chỉ thắng 3/14 trận sân khách gần nhất ở Premier League – con số cho thấy họ vẫn thiếu ổn định.

Brighton vs Newcastle United – 21h00. Cả hai cùng có 9 điểm và hướng đến nửa trên bảng xếp hạng. Brighton chưa từng thua Newcastle trên sân nhà ở Premier League (3 thắng, 5 hòa). “Chim mòng biển” cũng chỉ thua 1/11 trận tại Amex gần đây.

Newcastle lại rất chắc chắn nơi hàng thủ khi cả ba trận sân khách mùa này đều kết thúc 0-0. Trận đấu được dự đoán có tỷ lệ hòa cao nhất (26,5%), trong khi Brighton vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng lội ngược dòng – họ giành 30 điểm từ thế bị dẫn kể từ khi Fabian Hürzeler dẫn dắt.

Crystal Palace vs Bournemouth – 21h00. Sau khi chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại bằng thất bại trước Everton, Palace muốn trở lại bằng ba điểm. Họ đang bất bại 9 trận sân nhà (5 thắng, 4 hòa) – thành tích rất đáng nể. Bournemouth cũng khởi đầu mạnh mẽ với 4 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, nhưng sân khách lại là vấn đề (2 thắng trong 9 trận). Antoine Semenyo là niềm hy vọng lớn khi tham gia vào 14/18 bàn gần nhất của đội. Dù vậy, Palace vẫn được đánh giá cao hơn với xác suất thắng 53,7%, gấp đôi đối thủ (22,5%).

Manchester City vs Everton – 21h00. Everton dưới thời David Moyes đang bay cao, nhưng thử thách tại Etihad là cực lớn. Họ chỉ có 15,6% cơ hội thắng và 18,5% cơ hội hòa.

Man City bất bại 16 trận liên tiếp trước Everton (13 thắng, 3 hòa) kể từ tháng 1-2017 và có 65,9% khả năng tiếp tục chuỗi này. HLV Guardiola đã thắng cả hai trận sân nhà gần nhất với cách biệt từ 3 bàn trở lên, trong khi Moyes thua cả 8 lần gần đây hành quân tới Etihad.

Sunderland vs Wolves – 21h00. Tân binh Sunderland thi đấu ấn tượng dù vừa thua Man United 0-2, trong khi Wolves vẫn chưa có thắng lợi nào. Máy tính của Opta nghiêng nhẹ về Sunderland (40,4%) so với Wolves (33%). Lý do là đội chủ sân Ánh sáng giành 7 điểm trong 3 trận sân nhà mùa này (2 thắng, 1 hòa). Wolves chỉ thắng 1/10 chuyến làm khách gần nhất tới Sunderland. Dự đoán đây là trận ít bàn thắng khi cả hai đội đều có chỉ số dứt điểm thấp nhất giải.

Fulham vs Arsenal – 23h30. Trận derby London khép lại ngày thứ Bảy. Arsenal hướng đến việc giữ vững ngôi đầu bằng chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Opta đánh giá Arsenal có 56,7% khả năng thắng, Fulham chỉ 21,5%, còn hòa 21,8%. Dù không thắng ở Craven Cottage hai mùa qua, Arsenal vẫn áp đảo khi chỉ thua 1/14 lần chạm trán Fulham gần nhất.

Đội chủ sân Emirates có lực lượng ghi bàn đồng đều nhất Premier League với 9 cầu thủ khác nhau lập công.

Chủ Nhật, 19-10 (giờ Việt Nam)

Tottenham vs Aston Villa – 20h00. Aston Villa đang thăng hoa với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, nhưng Tottenham vẫn được siêu máy tính đánh giá nhỉnh hơn đôi chút (38,4% so với 35,1%). Tỷ lệ hòa là 26,5%, dù 20 lần đối đầu gần nhất không có kết quả hòa.

Villa thắng 4/6 lần gần đây gặp Spurs, và Unai Emery thường khắc chế đối thủ khi chưa từng thua Thomas Frank trong 5 lần đối đầu. Đây hứa hẹn là trận đấu giàu cảm xúc giữa hai đội bóng có lối chơi tấn công cởi mở.

Liverpool vs Manchester United – 22h30. Tâm điểm của vòng 8 sẽ diễn ra tại Anfield. Liverpool đang rất cần chiến thắng sau hai thất bại liên tiếp trước Palace và Chelsea.

Theo Opta, đây là trận có tỷ lệ chiến thắng cao nhất vòng này: Liverpool 73,3% – Hòa 15,5% – Man United 11,2%. Lữ đoàn đỏ chỉ thua 1/14 trận gần nhất gặp United và bất bại 9 năm liên tiếp tại Anfield. Man United chưa thắng sân khách nào từ tháng 3, trong khi Liverpool chưa từng thua ba trận liên tiếp ở Premier League kể từ năm 2021. Nếu muốn tạo bất ngờ, đội khách phải ngăn cản Mohamed Salah – người có 13 bàn và 19 lần tham gia bàn thắng trước United, kỷ lục của giải.

Thứ Ba, 20-10 (giờ Việt Nam)

West Ham United vs Brentford – 02h00. Vòng đấu khép lại bằng một trận derby London khác. West Ham đang khủng hoảng với chuỗi 3 trận thua sân nhà liên tiếp, còn HLV Nuno Espírito Santo vẫn chưa có chiến thắng nào.

Opta cho rằng Brentford có 37,8% cơ hội thắng, West Ham 36%, còn hòa 26,2%. “Búa tạ” chỉ thắng 1/8 lần gặp Brentford ở Premier League và thua cả 4 trận derby London mùa này với tổng tỷ số 2-12.

Tuy nhiên, Brentford cũng đang yếu vía sân khách khi thua 3 trận liền. Trận đấu tại London Stadium có thể khép lại bằng một kết quả chia điểm.

HỒ VIỆT