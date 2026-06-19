Gia đình xác nhận cha của Messi đang gặp vấn đề về sức khỏe

Gia đình của Lionel Messi hôm thứ Năm đã xác nhận rằng cha của siêu sao bóng đá Argentina, ông Jorge Messi đang gặp vấn đề về sức khỏe. Gia đình Messi cũng đã lên tiếng về những tin đồn đang lan truyền về tình trạng sức khỏe của ông Jorge, phủ nhận những thông tin không đến trực tiếp từ các kênh chính thức.

“Hiện ông đang được theo dõi y tế, hồi phục và tiến triển tốt”, gia đình cho biết trong một tuyên bố. Nhưng gia đình từ chối nêu rõ bệnh tình mà ông Jorge Messi, 68 tuổi, đang mắc phải: “Trước những thông tin, tin đồn và suy đoán đã lan truyền trong những giờ gần đây, gia đình muốn bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc về sự thiếu nhạy cảm, tôn trọng và thận trọng mà một số người đã đối xử với một vấn đề riêng tư và gia đình nghiêm ngặt”.

Ông Jorge Messi được cho là gặp vấn đề sức khỏe tại nhà riêng và từng phải nhập viện hồi đầu năm 2026. Sau đó, người đàn ông 68 tuổi được cho tiếp tục trải qua nhiều đợt kiểm tra chuyên sâu về tim mạch và thần kinh. Một số nguồn tin tại Argentina còn cho biết, ông Jorge có thể mắc ung thư tuyến tụy, dù chưa có xác nhận chính thức từ gia đình Messi.

Tuyên bố tiếp tục: “Gia đình cũng muốn làm rõ rằng chỉ những thành viên thân thiết nhất trong gia đình mới có thông tin chính xác và đáng tin cậy về tình trạng sức khỏe của Jorge. Do đó, bất kỳ phiên bản, tuyên bố hoặc thông tin nào không đến từ chính gia đình và các kênh chính thức của gia đình đều không nên được coi là hợp lệ hoặc đúng sự thật. Trong những lúc như thế này, chúng tôi mong muốn sự có trách nhiệm, thận trọng và lòng trắc ẩn”.

“Sức khỏe của một người và sự bình yên của những người xung quanh họ không nên trở thành đối tượng của sự suy đoán hoặc sự quan tâm thiếu trách nhiệm của giới truyền thông. Chúng tôi chân thành cảm ơn những lời bày tỏ tình cảm, sự tôn trọng và sự quan tâm đã nhận được, và chúng tôi yêu cầu sự riêng tư, bảo mật và sự riêng tư của Jorge và toàn thể gia đình anh ấy được tôn trọng trong quá trình này. Bất kỳ thông tin cập nhật nào có liên quan sẽ được gia đình thông báo kịp thời thông qua các kênh thích hợp”.

Messi đã không kìm được cảm xúc trong bàn thắng đầu tiên của mình vào lưới Algeria ở trận đấu mở màn World Cup 2026 của đội tuyển Argentina, sau đó giải thích rằng những giọt nước mắt đó xuất phát từ những vấn đề ngoài bóng đá. “Tại sao tôi lại khóc? Đó là chuyện hoàn toàn không liên quan đến bóng đá”, Messi nói hôm thứ Ba. “Tôi đã trải qua vài ngày khó khăn, nhưng tôi biết ơn toàn bộ đoàn và các đồng đội vì họ luôn ở bên cạnh tôi, tiếp thêm sức mạnh giúp tôi vượt qua”.

Messi đã làm nên lịch sử trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria khi sánh ngang với Miroslav Klose (16) với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup nam, đồng thời vượt qua Pele (21) về tổng số pha kiến ​​tạo và ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup nam (24 - 16 bàn thắng, 8 pha kiến ​​tạo).

LINH SƠN