WORLD CUP 2026

Ghana thắng nghẹt thở trận ra quân bằng bàn thắng “vàng” ở phút 90+5

SGGPO

Các cầu thủ Ghana khởi đầu bảng L đầy kịch tính khi thắng Panama nhờ bàn thắng “vàng” của Caleb Yirenkyi ở phút 90+5, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.

Các cầu thủ Ghana giành chiến thắng đầy cảm xúc ở trận ra quân World Cup 2026. ẢNH: VTV
Các cầu thủ Ghana giành chiến thắng đầy cảm xúc ở trận ra quân World Cup 2026. ẢNH: VTV

Trước sự chứng kiến của 42.942 người hâm mộ trên sân BMO Field (Toronto - Mỹ), Panama dù bị đánh giá thấp nhưng nhập cuộc tự tin hơn. Đại diện đến từ Trung Mỹ gây sức ép liên tục trong hiệp 1 với khả năng kiểm soát bóng vượt trội cùng những pha pressing khó chịu khiến Ghana gặp nhiều khó khăn.

Lần lượt Cesar Blackman, Christian Martinez và Jiovany Ramos có những tình huống dứt điểm khiến hàng thủ Ghana, đặc biệt thủ môn Lawrence Ati Zigi hoạt động hết công suất để giữ sạch lưới cho đội nhà.

Ở chiều ngược lại, hàng công của Ghana thi đấu khá bế tắc trong phần lớn hiệp 1. Những cơ hội hiếm hoi của Jordan Ayew hay Antoine Semenyo đều không đủ sắc bén để tạo khác biệt. Vì thế, hiệp đấu thứ nhất khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

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Ghana thi đấu đầy bế tắc trong hiệp 1. ẢNH: VTV

Nhưng sang hiệp 2, Ghana bất ngờ lột xác. Đại diện đến từ châu Phi đẩy cao đội hình và cho thấy quyết tâm tìm kiếm chiến thắng. Ngoài đường biên, HLV Carlos Queiroz liên tiếp thực hiện những điều chỉnh nhân sự lẫn chiến thuật nhằm tăng sức tấn công. Sự xuất hiện của Brandon Thomas Asante và Issahaku Fatawu giúp các pha lên bóng của Ghana trở nên tốc độ và nguy hiểm hơn.

Từ giữa hiệp 2, thế trận dần nghiêng về phía Ghana. Dù vậy, các chân sút áo vàng vẫn thiếu chính xác ở những tình huống quyết định, như Thomas-Asante thậm chí bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn ở phút 88.

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Niềm vui của HLV Carlos Queiroz cùng các cầu thủ dự bị

Nhưng khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, bước ngoặt đến ở phút 90+5. Từ đường chuyền thuận lợi của Brandon Thomas Asante trong vòng cấm, Caleb Yirenkyi xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm không thể cản phá, làm tung nóc lưới Panama. Bàn thắng “vàng” của tài năng trẻ 20 tuổi này làm cầu trường bùng nổ BMO Field, kéo theo 6 phút bù giờ còn lại của hiệp 2 trở nên kịch tích. Nhưng rồi các cầu thủ Ghana đủ kinh nghiệm để bảo toàn chiến thắng quý giá ở trận ra quân World Cup 2026.

Ghana có cùng 3 điểm với đội tuyển Anh nhưng tạm xếp thứ hai bảng L do kém chỉ số phụ, trong khi “Tam sư” đánh bại Croatia tỷ số 4-2 ở trận đấu sớm. Nằm trong bảng đấu có 2 ứng viên Anh và Croatia, chiến thắng trước Panama sẽ mở ra cơ hội cho Ghana giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

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