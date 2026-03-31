Ghana sa thải HLV chỉ 10 tuần trước World Cup

Ghana sa thải HLV Otto Addo chỉ hơn 70 ngày trước World Cup 2026.

Đội tuyển Ghana, biệt danh ‘Những ngôi sao đen’ đã thua 1-2 tại Stuttgart hôm thứ Hai. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của Addo, sau khi bị tuyển Áo đánh bại 1-4 vào tuần trước. Liên đoàn bóng đá Ghana (GFA) cho biết: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Otto Addo vì những đóng góp của ông cho đội tuyển và chúc ông may mắn trong những dự định tương lai”. GFA nhấn mạnh thêm sẽ “thông báo về ban huấn luyện mới trong thời gian tới”.

Addo, 50 tuổi, đã dẫn dắt đội tuyển Ghana từ tháng 3-2024. Đây là một giai đoạn thành công khác của ông sau nhiệm kỳ đầu dẫn dắt ‘Những ngôi sao đen’ vào năm 2022. Vào tháng 10 năm ngoái, dưới sự quản lý của Addo, Ghana đã giành được suất tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Comoros tại Accra. Ghana kết thúc vòng loại bất bại ở vị trí đầu bảng I với 25 điểm. Điều này đã giúp Addo trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Ghana dẫn dắt đội tuyển giành quyền tham dự 2 kỳ World Cup khác nhau. Ghana nằm cùng bảng với Anh, Croatia và Panama tại World Cup ở Bắc Mỹ mùa hè này.

Trước đó, Ghana đã có một màn trình diễn khá tốt khi gây khó khăn cho đội tuyển chủ nhà Đức tại Stuttgart. Tuyển Đức kiểm soát bóng và vị trí trên sân vượt trội so với đội khách nhưng cần đến quả phạt đền của Kai Havertz để ghi bàn thắng mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Bàn thắng phản công của Abdul Fatawu đã giúp đội khách gỡ hòa và trận đấu tẻ nhạt tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, cho đến khi tiền đạo Deniz Undav ghi bàn thắng quyết định ở phút 88, đã cứu vãn danh dự cho tuyển Đức.

Đây lại là một màn trình diễn thiếu ổn định nữa của các học trò HLV Julian Nagelsmann. Trước trận đấu, Nagelsmann dường như không hề nao núng dù hàng phòng ngự của Đức thi đấu khá lỏng lẻo trong trận thắng 4-3 trước Thụy Sĩ hôm thứ Sáu, ông nói với các phóng viên rằng “giữ sạch lưới là điều tốt, nhưng trên hết chúng ta cần phải giành chiến thắng”.

Tham gia vào cả 4 bàn thắng trước Thụy Sĩ, ngôi sao Florian Wirtz suýt ghi bàn với một cú sút phạt hiểm hóc ở phút thứ 6, bóng chạm cột dọc ngoài. Nick Woltemade sau đó kiến ​​tạo cho Wirtz ghi bàn thắng mở tỷ số cho Đức ngay sau phút thứ 30, nhưng tiền đạo của Newcastle đã việt vị trong tình huống phối hợp trước đó.

PHI SƠN