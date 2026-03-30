HLV tuyển Romania nhập viện sau khi lỡ giấc mơ World Cup

HLV đội tuyển Romania, Mircea Lucescu đã nhập viện hôm Chủ nhật trước buổi tập luyện theo lịch trình của đội tuyển quốc gia, chỉ 3 ngày sau khi nhà cầm quân 80 tuổi này không thể đưa đội tuyển Romania trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998 khi thua Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết play-off.

Liên đoàn bóng đá Romania cho biết Lucescu được kiểm tra rối loạn nhịp tim, và trong tình trạng ổn định khi đến bệnh viện. Vị HLV lớn tuổi nhất vẫn còn làm việc này bị ốm trước buổi tập cuối cùng của đội, trước trận giao hữu với Slovakia vào thứ Ba. Các bác sĩ của đội đã chăm sóc ông trước khi nhân viên y tế đến. Liên đoàn cho biết buổi tập đã bị hủy và họ cũng đã cố gắng hủy trận đấu với Slovakia nhưng không thành công. Đội sẽ được dẫn dắt bởi trợ lý HLV Ionel Gane.

Trước đó vào thứ Năm, Romania lại một lần nữa bỏ lỡ World Cup sau thất bại 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết play-off. Trận đấu được định đoạt bởi bàn thắng của Ferdi Kadıoglu ở phút 53, sau đường chuyền của Arda Guler. Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát phần lớn trận đấu, nhưng Romania đã phòng ngự chặt chẽ và hạn chế tối đa các cơ hội rõ ràng trong hiệp một. Cơ hội tốt nhất của Romania trong những phút đầu trận đến từ Ianis Hagi, nhưng cú sút của anh đã bị chặn lại, trong khi thủ môn Ionut Radu cũng đã cản phá thành công các cú sút của đội chủ nhà.

Thất bại này kéo dài chuỗi ngày vắng mặt của Romania tại giải đấu lớn nhất hành tinh, lần cuối cùng họ tham dự là vào năm 1998. Thất bại cũng đánh dấu lần thứ 3 Romania không thành công ở vòng play-off World Cup, sau 2 lần thử sức trước đó vào năm 2002 và 2014. HLV Lucescu khi đó không giấu được nỗi thất vọng, tin rằng trận đấu diễn ra cân bằng mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng nhiều hơn.

“Chúng tôi phòng ngự rất tốt. Họ sút trúng xà ngang một lần, nhưng chúng tôi cũng sút trúng xà ngang 2 lần. Sai lầm dẫn đến bàn thua là điều hoàn toàn có thể tránh được. Thật không may, những điều này vẫn xảy ra - chỉ một phần nhỏ của giây mất tập trung. Thổ Nhĩ Kỳ có một đội bóng mạnh, tôi nghĩ họ sẽ giành vé dự World Cup. Chúng tôi không đến đây để chiến đấu với bất kỳ ai, chúng tôi đến đây với mong muốn được có mặt ở đây”, Lucescu nói trên kênh Prima TV.

HUY KHÔI