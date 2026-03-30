Italy và Bosnia và trận play-off đầy ý nghĩa lịch sử

Đội tuyển Bosnia và Italy sẽ gặp nhau trong trận chung kết play-off World Cup vào thứ Ba, nơi cả 2 đội đều hướng đến mục tiêu chấm dứt 12 năm vắng bóng tại vòng chung kết và xóa bỏ những ký ức đau buồn về các trận play-off.

Đội tuyển Bosnia và Italy gặp nhau trong trận chung kết play-off World Cup vào thứ Ba.

Nguy cơ nhà vô địch thế giới 4 lần Italy bỏ lỡ kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp đã thu hút sự chú ý của dư luận, và lần tham dự cuối cùng của họ vào năm 2014 trùng với lần duy nhất Bosnia góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.

Italy đã thất bại ở vòng play-off cả 2 kỳ World Cup 2018 và 2022, trong khi thành tích của Bosnia cũng ảm đạm không kém. Họ đã thua ở vòng này tại World Cup 2010 và bỏ lỡ vòng play-off tại 4 kỳ Euro gần đây nhất.

Trận đấu này cũng mang ý nghĩa lịch sử đối với Bosnia, đội bóng có chiến thắng đầu tiên với tư cách là một quốc gia độc lập là trước Italy cách đây gần 30 năm. Mặc dù tuyên bố độc lập vào năm 1992, Bosnia phải đợi đến năm 1996 mới chính thức trở thành thành viên của FIFA. Chiến dịch vòng loại World Cup 1998 đầu tiên của Bosnia bắt đầu vào năm đó, nhưng trận đấu đầu tiên diễn ra sau Chiến tranh Bosnia tại thủ đô Sarajevo là trận giao hữu với Italy vào tháng 11-1996. Bosnia thắng 2-1, mang về chiến thắng đầu tiên cho quốc gia này, đánh dấu sự xuất hiện của họ trên đấu trường quốc tế, trong khi HLV trưởng đội tuyển Italy, Arrigo Sacchi từ chức sau thất bại.

Italy là đội tuyển quốc gia đầu tiên thi đấu tại một thành phố vẫn đang trong quá trình phục hồi sau trong chiến tranh, từ năm 1992-1995, gửi một thông điệp đến thế giới rằng Sarajevo là một nơi an toàn để tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế.

Bosnia và Italy đều hướng đến mục tiêu chấm dứt 12 năm vắng bóng tại vòng chung kết World Cup.

Ba thập kỷ trôi qua, áp lực đã hoàn toàn khác. Một thất bại nữa của Italy sẽ mang đến thêm nhiều bất ổn cho một quốc gia đầy tự hào về bóng đá nhưng đang chịu áp lực rất lớn phải thể hiện tốt, và ngăn chặn sự sa sút kéo dài từ sau chiến thắng World Cup vào 20 năm trước. Hai trận thua nặng nề của Italy trước Na Uy ở vòng loại đồng nghĩa với một trận play-off khác, và sau khi đánh bại Bắc Ireland trên sân nhà hôm thứ Năm, trận đấu vào thứ Ba tại Zenica cuối cùng có thể chấm dứt cơn khát danh vọng World Cup của họ.

Bosnia cũng đứng thứ 2 trong bảng đấu vòng loại, chỉ thua một trận trước tuyển Áo, và chiến thắng trên chấm phạt đền trước Xứ Wales ở trận bán kết play-off sẽ cho họ cơ hội vào chung kết lần thứ 2.

Nhưng kể từ chiến thắng trong trận giao hữu vào năm 1996, Bosnia chưa từng thắng trong 5 lần gặp Italy - thua 4 hòa 1, bao gồm 3 thất bại và 1 hòa tại các giải đấu chính thức là vòng loại Euro 2020 và UEFA Nations League 2020.

Điều kiện thời tiết đã buộc đội khách Italy phải thay đổi kế hoạch di chuyển và tập luyện vào phút chót. Tuyết rơi ở Zenica vào thứ Bảy, và có mưa vào Chủ nhật, và những lo ngại về điều kiện sân bãi khiến đội tuyển của HLV Gennaro Gattuso vẫn phải tập luyện tại sân nhà Coverciano vào sáng thứ Hai.

Sân vận động Bilino Polje cũng sẽ bị giảm sức chứa do án phạt kỷ luật của FIFA sau các sự cố xảy ra trong trận đấu sân nhà gần nhất của Bosnia với Romania hồi tháng 11. Mặc dù lượng khán giả ít hơn và thời tiết không thuận lợi, một bầu không khí cuồng nhiệt vẫn đang chờ đón ở Zenica trong trận đấu quyết định thắng thua, trận đấu sẽ chấm dứt sự chờ đợi của một quốc gia về việc trở lại World Cup.

VIỆT TÙNG