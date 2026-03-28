Casemiro có thể là cứu cánh của Brazil và HLV Ancelotti ở World Cup 2026

Khoảng hai năm trước, nhiều chuyên gia tại Premier League từng cho rằng Casemiro nên giải nghệ. Đôi chân của tiền vệ người Brazil đã xuống cấp, họ nói, anh nên từ bỏ bóng đá đỉnh cao trước khi bị chính trò chơi bỏ lại phía sau. Carlo Ancelotti khi đó đã không đồng quan điểm.

Nhà cầm quân người Italy từng rất tiếc nuối khi Casemiro bất ngờ rời Real Madrid để đến Manchester United. Và khi Ancelotti tiếp quản đội tuyển Brazil vào năm ngoái, động thái đầu tiên của ông là triệu tập Casemiro trở lại đội tuyển quốc gia sau 18 tháng vắng bóng. Trong cuốn sách của mình, Ancelotti gọi Casemiro là “người giữ nhịp ổn định ở trung tâm hàng tiền vệ”. Bản thân từng là một tiền vệ trung tâm, có lẽ Ancelotti nhìn thấy nơi Casemiro sự kéo dài của chính ông trên sân cỏ – người mang lại cấu trúc cho đội bóng, bảo vệ hàng thủ và điều phối những đường chuyền đầu tiên lên phía trước.

Đầu tuần này, tờ Globo Esporte của Brazil đã hỏi độc giả lựa chọn đội hình ra sân trong trận giao hữu với Pháp. Cầu thủ nhận được nhiều bình chọn nhất – thậm chí nhiều hơn cả Vinícius Junior – chính là Casemiro. Anh sau đó đã ra sân tại Foxborough và cho thấy lý do tại sao cả vị thuyền trưởng lẫn người hâm mộ đều dành cho mình sự tin tưởng tuyệt đối.

Ngay từ đầu trận, trong tình huống tấn công nghiêm trọng đầu tiên của Pháp, Casemiro đã có pha truy cản quyết định ngay sát vòng cấm địa. Những cơ hội tốt nhất cho Brazil đến từ hai đường chuyền dài tuyệt hảo của anh để Raphinha băng xuống. Anh cũng là mối đe dọa trong các tình huống dứt điểm, suýt ghi bàn bằng cú sút xa và pha đánh đầu từ phạt góc. Giành bóng, triển khai tấn công, dứt điểm – Casemiro đều tham gia vào mọi khía cạnh nhiệm vụ của một tiền vệ.

Dù vậy, Casemiro có lẽ vẫn cảm thấy không hài lòng khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Pháp vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công đẳng cấp của Kylian Mbappe, xuất phát từ tình huống Casemiro mất bóng gần vạch giữa sân. Tuy nhiên, lỗi thực sự đến từ hàng phòng ngự. Tân binh Leo Pereira đã đặt đồng đội vào thế khó bằng một đường chuyển ra từ phần sân nhà thiếu an toàn, và sau đó bị vượt qua quá dễ dàng khi bóng được luân chuyển vượt lên trên.

Bàn thua đó, và có thể cả tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về Pháp, cho thấy một điều: không nên đặt quá nhiều ý nghĩa vào kết quả của các trận giao hữu. Nếu hai đội gặp lại nhau tại World Cup, hàng thủ Brazil chắc chắn sẽ được củng cố với những nhân tố chất lượng hơn. Chấn thương đã khiến Ancelotti mất toàn bộ bộ tứ vệ hàng đầu, và ông đã tận dụng cơ hội để thử nghiệm các gương mặt bên lề.

Nhưng ẩn sâu bên trong là một vấn đề mang tính chiến thuật đáng chú ý. Nhận thấy chiều sâu vượt trội của Brazil ở vị trí các tiền đạo cánh, Ancelotti rõ ràng muốn sử dụng sơ đồ bốn người trên hàng công: trước Pháp là Raphinha, Vinícius, Matheus Cunha và Gabriel Martinelli. Với một thủ môn, bốn hậu vệ và bốn tiền đạo, chỉ còn chỗ cho hai người ở trung tâm hàng tiền vệ. Một trong hai, hiện đang chấn thương, là Bruno Guimaraes. Người còn lại là Casemiro.

Rủi ro tồn tại ở chỗ: cặp tiền vệ trung tâm có thể bị lấn át, mất thế quân số và để mất bóng – giống như những gì đã xảy ra với Andrey Santos và Casemiro dẫn đến bàn thua đầu tiên của Brazil. Sau trận, Ancelotti tuyên bố hài lòng với cấu trúc đội bóng. Ông chỉ ra rằng thủ môn Ederson hầu như không phải cản phá cú sút nào, và các cầu thủ tấn công đã thể hiện tinh thần phòng ngự đáng khen ngợi – Cunha đặc biệt ấn tượng ở khía cạnh này. Nhà cầm quân người Italy vẫn theo đuổi lựa chọn của mình: cách duy nhất để vận hành hệ thống này là sự hy sinh đáng kể từ những người đá trên hàng công.

Tuy nhiên, có một yếu tố phụ không thể kiểm chứng trong buổi chiều đầu xuân ở ngoại ô Boston: phần lớn các trận đấu tại World Cup sắp tới sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết cực kỳ nóng bức. Liệu Casemiro, ở tuổi 34, có thể đảm nhiệm vai trò trong bộ đôi tiền vệ trung tâm khi nhiệt độ tăng cao? Đây là bài toán mà Ancelotti phải tính đến. Brazil có thể sẽ thử nghiệm những phương án khác trận gặp Croatia, hoặc thay đổi trong suốt vòng chung kết – bởi các giải đấu lớn thường vận hành như thước phim tua nhanh, nơi các đội bóng định hình hoặc tan rã chỉ sau vài trận đấu.

Một lựa chọn rõ ràng là đưa thêm người thứ ba vào hàng tiền vệ. Danilo của Botafogo đã gây ấn tượng tích cực trong hiệp hai trận gặp Pháp, và Paqueta cũng là ứng viên sáng giá. Trên thực tế, mối lo của Ancelotti không nằm ở đây, mà là ở hàng công, về phong độ của Vinícius, hay những tiếng hô vang tên Neymar từ khán đài ngay sau bàn thua thứ hai.

Khi Brazil vô địch World Cup 1994 cũng trên đất Mỹ, họ đã thích nghi với điều kiện thời tiết bằng cách bố trí dày đặc hàng tiền vệ. Ngày đó, Ancelotti là trợ lý HLV của á quân Italy. Đội tuyển Brazil hiện tại mà ông xây dựng trông rất khác. Trong cái nóng của tháng Sáu và tháng Bảy, liệu “người giữ nhịp ổn định” Casemiro có thể che chắn quãng di chuyển rộng và gánh vác trách nhiệm lớn lao đến vậy? Hay sẽ hợp lý hơn nếu anh được đặt trong một hàng tiền vệ ba người, nơi có thể phát huy khả năng kiểm soát thay vì chỉ đơn thuần là chạy và phòng ngự?

HỒ VIỆT