Bóng đá Trung Đông chật vật đối phó trong vòng xoáy bất ổn an ninh

Hơn ba tuần đã trôi qua kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran, đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột mới. Và giống như mọi mặt của đời sống, bóng đá trong khu vực đang phải vật lộn với những hậu quả nặng nề, từ những giấc mơ World Cup đến các giải đấu cấp câu lạc bộ.

Iran: Hành trình đến World Cup bị đánh dấu bởi bất ổn và chia rẽ

Trong khi Tehran hứng chịu các cuộc không kích, đội tuyển Iran vẫn tiếp tục chuẩn bị cho World Cup – một giải đấu mà với tình hình hiện tại, họ nhiều khả năng sẽ không thể tham dự. Họ sẽ có các trận giao hữu với Nigeria và Costa Rica tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bất ổn chính trị đã len lỏi vào nội bộ đội bóng.

Sardar Azmoun – tiền đạo ghi 57 bàn sau 91 lần khoác áo đội tuyển – bị loại khỏi danh sách tập trung. Nguyên nhân được cho là hành động được coi là "không trung thành" với chính phủ sau khi anh đăng ảnh gặp gỡ Phó tổng thống UAE, tiểu vương Dubai, nơi Azmoun đang thi đấu. Ngay cả khi Iran đến Mỹ dự World Cup mùa hè này, rất có thể chân sút số một của họ sẽ không góp mặt.

AFC Champions League: Lịch thi đấu treo lơ lửng

Những năm gần đây, ngày càng nhiều trận đấu lớn được tổ chức tại Saudi Arabia nhờ sự hào phóng tổ chức của quốc gia giàu có này. Vòng chung kết AFC Champions League Elite dự kiến diễn ra tại thành phố cảng Jeddah từ ngày 16-4, với trận chung kết chín ngày sau đó. Nhưng kế hoạch đang trở nên bất định.

Vòng 16 đội khu vực phía Tây – vốn được rút ngắn từ hai lượt xuống một – vẫn chưa thể diễn ra. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết các trận đấu sẽ được tổ chức tại Jeddah vào ngày 13 và 14-4, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn là một dấu hỏi lớn.

Qatar mệt mỏi

Giải giao hữu Qatar Football Festival 2026 đã bị hủy bỏ. Sáu đội tuyển – Qatar, Argentina, Tây Ban Nha, Saudi Arabia, Ai Cập và Serbia – dự kiến thi đấu tại ba sân vận động từ ngày 26 đến 31-3. Trận đấu bị ảnh hưởng lớn nhất là Finalissima 2026 – màn so tài giữa nhà vô địch châu Âu (Tây Ban Nha) và Nam Mỹ (Argentina). Hai đội đã không thể thống nhất được địa điểm thay thế.

Việc sự kiện không thể diễn ra là một đòn giáng vào uy tín của Qatar với tư cách một trung tâm thể thao toàn cầu – danh hiệu họ đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Uzbekistan: Những ngôi sao phải rời Iran

Một số trụ cột của Uzbekistan đang chơi bóng tại Iran. Họ đang phải trở về nước. Tiền vệ Odil Hamrobekov là người đầu tiên về đến Tashkent, sau đó là hậu vệ Rustam Ashurmatov, tiền vệ cánh Oston Urunov và tiền đạo kỳ cựu Igor Sergeev. Jaloliddin Masharipov, một tiền vệ cánh khác, đã sang Italy điều trị chấn thương.

Việc thiếu hụt thời gian thi đấu có thể là vấn đề với Uzbekistan khi họ chuẩn bị cho World Cup, nhưng HLV Fabio Cannavaro có lẽ sẽ không quá lo lắng khi có thêm nhiều cầu thủ ở lại quê nhà.

Lebanon: Bóng đá tiếp tục gánh chịu hậu quả

Lebanon một lần nữa hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội từ Israel, dẫn đến việc mọi giải đấu trong nước bị hoãn ít nhất đến cuối tháng 4. Đây là đòn giáng mạnh vào đội tuyển quốc gia, khi họ có trận đấu quan trọng với Yemen tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3. Chỉ cần một trận hòa, Lebanon sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết tại Saudi Arabia vào tháng 1 năm sau. Trận đấu vốn đã không thể diễn ra trên sân nhà, và giờ đây, ngay cả kế hoạch tổ chức cũng đang bị đe dọa.

Iraq: Cuộc hành trình 25 giờ và hy vọng mong manh

Trận play-off World Cup của Iraq với Bolivia hoặc Suriname tưởng chừng như không thể diễn ra khi nhiều cầu thủ Iraq không thể rời khỏi khu vực. Đây là một đòn giáng mạnh với quốc gia đang hy vọng lần đầu tiên góp mặt ở World Cup kể từ năm 1986, khi Uday Hussein – con trai Saddam Hussein – còn nắm quyền chủ tịch liên đoàn.

FIFA từng đề xuất hành trình 25 giờ đường bộ đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi bay tiếp, nhưng bị từ chối. Nhờ những cuộc điện thoại không ngừng, một lộ trình ngắn hơn đến Jordan, sau đó bay riêng đến Mexico đã được sắp xếp. Trận đấu có thể diễn ra, nhưng không thể thoát khỏi sự bất định và phức tạp.

LONG KHANG