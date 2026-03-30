HLV tuyển Bỉ hy vọng Doku sẽ đóng vai trò quyết định tại World Cup

Jeremy Doku (phải) đã hành hạ hàng thủ tuyển Mỹ trong suốt 70 phút hiện diện trên sân

Quỷ đỏ đã có một trận đấu bùng nổ trong trận giao hữu hôm thứ Bảy tại Atlanta, đánh bại đội đồng chủ nhà World Cup với các bàn thắng của Zeno Debast, Amadou Onana và Charles De Ketelaere, trước khi Dodi Lukebakio lập cú đúp từ băng ghế dự bị.

Doku là một ngôi sao trong đội hình, với sự tham gia tích cực của tiền vệ cánh trái. Trước khi được thay ra ở phút 70, Doku đã có 56 lần chạm bóng - nhiều nhất trong đội - và tạo ra ba cơ hội, Kevin De Bruyne là người đồng đội duy nhất khác đạt được con số tương tự. Doku không có pha kiến ​​tạo nào, nhưng 18 đường chuyền của anh ở khu vực 1/3 sân cuối cùng là con số cao nhất trận đấu, cũng như 8 pha rê bóng (3 thành công) và 14 pha tranh chấp (7 thắng).

Sau trận đấu, khi được hỏi về tầm ảnh hưởng của cầu thủ chạy cánh này, Garcia nói: "Giống như mọi người khác, Doku rất quan trọng. Jeremy là người khơi mào. Để ghi bàn, bạn có thể chơi đồng đội bằng những đường chuyền và di chuyển, hoặc bạn có thể tạo ra sự khác biệt bằng những pha đối đầu một chọi một. Đó là những gì Jeremy đã làm trong một số tình huống hỗn loạn. Cậu ấy tạo ra nguy hiểm bằng cách loại bỏ đối thủ theo kèm".

Khi được hỏi liệu các đối thủ có chọn cách dùng 2 hậu vệ “kèm đúp” Doku tại World Cup hay không, Garcia nói: "Tôi hy vọng như vậy, bởi vì điều đó tạo ra khoảng trống ở những nơi khác. Khi đó, Jeremy cần phải đủ bình tĩnh để tận dụng những tình huống đó để tìm ra những cầu thủ trống trải xung quanh mình".

Chiến thắng của Bỉ diễn ra trong bối cảnh thiếu vắng cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của họ, Romelu Lukaku, người chỉ chơi 64 phút cho Napoli trong suốt mùa giải đầy chấn thương. Trận tiếp theo của tuyển Bỉ là giao hữu với Mexico vào thứ Ba, HLV Garcia muốn tìm ra càng nhiều phương án tấn công càng tốt khi chuẩn bị cho trận mở màn bảng G gặp Ai Cập vào ngày 15-6.

Garcia nói: "Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này trước đây, bởi vì Romelu không chơi nhiều trận vòng loại và chúng tôi phải tìm ra giải pháp. Đối với tôi, đó không phải là đội hình xuất phát tốt nhất, mà là nhóm cầu thủ có vẻ phù hợp nhất để bắt đầu trận đấu này. Có nhiều lý do cho sự lựa chọn này. Một số cầu thủ cần thời gian thi đấu, chẳng hạn như De Bruyne, Maxim De Cuyper và Debast. De Ketelaere cũng đã vắng mặt một thời gian. Tôi cũng muốn thấy sự phối hợp giữa các cầu thủ, và tôi rất hài lòng với các cầu thủ dự bị. Một chiến thắng 5-2 trên sân khách, dù chỉ là trận giao hữu, là điều mà họ sẽ nhớ mãi".

HOÀNG HÀ