Đội tuyển Italy xoa dịu đối thủ Bosnia

Hậu vệ Federico Dimarco khẳng định hôm thứ Bảy rằng Italy luôn tôn trọng Bosnia & Herzegovina, sau khi anh và các đồng đội bị bắt gặp đang ăn mừng khi đối thủ của họ giành quyền vào chung kết play-off World Cup 2026 bằng cách đánh bại Wales.

Dù sao Federico Dimarco và tuyển Italy sẽ đối mặt với bầu không khí căng thẳng ở Bosnia.

Italy, đội xếp thứ 2 khá xa sau Na Uy trong bảng đấu vòng loại, đã đánh bại Bắc Ireland 2-0 ở bán kết play-off tại Atalanta trong 90 phút hôm thứ Năm. Sau đó, họ theo dõi trận đấu từ Cardiff, nơi Edin Dzeko ghi bàn gỡ hòa muộn để buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Khi Bosnia giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu, Dimarco, Sandro Tonali và các cầu thủ Italy khác đã được chiếu trên đài truyền hình nhà nước Rai đang ăn mừng. Phản ứng đó đã bị đối thủ của họ chú ý.

Miralem Pjanic, cựu tuyển thủ Bosnia từng có 9 mùa giải thi đấu tại Serie A với Roma và Juventus, đã bày tỏ sự không hài lòng của mình khi trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport: “Niềm vui của Dimarco và các đồng đội Azzurri khác ư? Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao. Chúng tôi phải tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt cho trận đấu. Còn với họ, cần bản lĩnh thực sự mới có thể giành chiến thắng tại Zenica”.

Bosnia sẽ có lợi thế sân nhà ở trận chung kết play-off vào thứ Ba, và những phản ứng từ các cầu thủ Italy mới đây chắc chắn sẽ thúc đẩy thêm sự căng thẳng nhằm vào đội khách. Nhận thức rõ điều đó, hậu vệ Dimarco của Azzurri đã xoa dịu tình hình: “Tôi tôn trọng tất cả các CLB và trên hết, tất cả các đội tuyển quốc gia. Đó chỉ là phản ứng bản năng, chúng tôi đang ở giữa những người bạn xem loạt sút luân lưu”.

Dimarco, cựu đồng đội của Dzeko tại Inter Milan, cho biết người Bosnia không nên cảm thấy bị xúc phạm: “Tôi đã nói chuyện với Dzeko, một người bạn, và chúc mừng anh ấy. Tôi nhắc lại, chúng tôi không hề thiếu tôn trọng bất cứ ai, cả đội tuyển Bosnia lẫn người dân Bosnia - tất cả chúng ta đều là những người tử tế”.

Đội tuyển Italy đã không tham gia World Cup 2018 và 2022, cả 2 lần đều thất bại ở vòng play-off trước Thụy Điển và Bắc Macedonia. “Tôi nghe nói chúng tôi kiêu ngạo. Thực sự không có lý do gì để như vậy cả, chúng tôi đã bỏ lỡ 2 kỳ World Cup gần đây nhất”, Dimarco nhấn mạnh thêm. “Tất cả những điều đó khiến tôi khó chịu, và tôi nghĩ việc bị quay phim vào thời điểm đó là hơi thiếu tôn trọng. Chúng tôi hoàn toàn muốn giành vé dự World Cup này. Chúng tôi dự đoán sẽ gặp phải bầu không khí thù địch, nhưng chúng tôi là Italy và chúng tôi phải thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời”.

PHI SƠN