Các ông lớn thể hiện sức mạnh, tuyển Anh bị cầm hòa

Mikel Oyarzabal ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Serbia.

Tại Villarreal, Oyarzabal là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu được sắp xếp gấp rút với Serbia. Trận đấu được tổ chức trong thời gian ngắn sau khi trận Siêu cúp liên lục địa dự kiến ​​giữa Tây Ban Nha và Argentina tại Doha (Qatar) bị hủy bỏ do chiến tranh ở Trung Đông, và đội chủ nhà đã chứng tỏ lý do tại sao họ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup lần thứ 2 vào mùa hè này.

Oyarzabal ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 16, dứt điểm thành công sau pha đánh lừa khéo léo của Alex Baena từ đường chuyền của Fermin Lopez, giúp anh có thời gian và không gian ở rìa vòng cấm Serbia. Bàn thắng thứ 2 của anh, một phút trước khi hiệp một kết thúc, là một cú sút chân trái không thể cản phá từ khoảng cách gần 25 mét. Cú đúp này nâng tổng số bàn thắng quốc tế của Oyarzabal lên 26 bàn sau 53 trận đấu quốc tế và kéo dài chuỗi trận ghi bàn xuất sắc của anh. Tiền đạo của Real Sociedad đã ghi 11 bàn trong 10 trận gần nhất cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Oyarzabal được thay ra ở phút 63 khi Tây Ban Nha cho tiền vệ cánh Victor Munoz của Osasuna ra mắt. Tiền vệ cánh của Osasuna đã khép lại một đêm vui vẻ bằng bàn thắng 9 phút sau đó, nhận đường chuyền bằng gót chân tuyệt đẹp từ Ferran Torres và dứt điểm vào lưới nâng tỷ số lên 3-0.

Florian Wirtz ghi 2 bàn và kiến ​​tạo thêm 2 bàn giúp tuyển Đức đánh bại Thụy Sĩ 4-3.

Tại Basel, tuyển Đức đã vượt qua người hàng xóm phía nam của mình phần lớn nhờ vào sự tỏa sáng của Florian Wirtz. Đội khách tỏ ra thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự và bị dẫn trước ở phút thứ 17 khi Dan Ndoye đột phá từ cánh trái, và tung cú sút hiểm hóc vào lưới Oliver Baumann từ một góc hẹp. Tuyển Đức gỡ hòa 9 phút sau đó khi Jonathan Tah đánh đầu tung lưới từ đường chuyền bên cánh trái của Wirtz, nhưng Breel Embolo lại đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước ở phút 41 với một pha đánh đầu hiểm hóc sau khi Baumann do dự không chịu rời khỏi khung thành.

Một lần nữa, Wirtz lại đưa tuyển Đức trở lại trận đấu, khi ngay trước giờ nghỉ giải lao, đường chuyền bổng của anh đã xé toang hàng phòng ngự Thụy Sĩ và tạo điều kiện cho Serge Gnabry tâng bóng qua đầu thủ môn Gregor Kobel. Wirtz sau đó đưa Đức dẫn trước 3-2 ở phút 11 của hiệp 2 với bàn thắng đẹp nhất trận đấu, cú sút chân phải tuyệt đẹp từ khoảng cách 30 mét của anh bay qua đầu Kobel vào góc cao khung lưới. Joel Monteiro lại gỡ hòa cho đội chủ nhà 10 phút trước khi trận đấu kết thúc với một cú sút mạnh mẽ khiến Baumann không thể cản phá, nhưng Wirtz ấn định tỷ số 4-3 với một cú sút tuyệt vời khác từ vòng cấm 18 mét chỉ 6 phút trước khi trận đấu kết thúc.

Tại Amsterdam, Na Uy đã cho tiền đạo ghi bàn kỷ lục Erling Haaland nghỉ ngơi nhưng đã vươn lên dẫn trước ở phút 25 nhờ cú sút cong đẹp mắt của Andreas Schjelderup. Virgil van Dijk gỡ hòa 10 phút sau đó bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc, và Tijjani Reijnders ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà khi dứt điểm cận thành ghi bàn chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.

Ben White (12) ghi bàn nhưng phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền khiến tuyển Anh hòa 1-1 với Uruguay.

Trong trận đấu quan trọng khác, hậu vệ Ben White ghi bàn trong lần trở lại đội tuyển Anh nhưng sau đó phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút bù giờ khiến chủ nhà hòa 1-1 với Uruguay. Việc White được chọn vào đội tuyển Anh gây tranh cãi, 4 năm sau khi anh bỏ rơi đồng đội giữa chừng tại World Cup 2022. Hậu vệ của Arsenal vào sân thay Fikayo Tomori ở phút 21, và sự xuất hiện của anh đã nhận được cả tiếng la ó lẫn tiếng reo hò từ khán giả tại Wembley.

Tuy nhiên, White đã có mặt đúng chỗ, đúng thời điểm 10 phút trước khi trận đấu kết thúc để giúp Anh vươn lên dẫn trước sau khi quả phạt góc của Cole Palmer được đánh đầu nối và White dứt điểm cận thành vào góc xa, chắc chắn đây sẽ là một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp của anh. Uruguay không có cú sút nào trúng khung thành và tưởng chừng đó sẽ là bàn thắng quyết định, nhưng White đã phạm lỗi với Federico Vinas trong vòng cấm khi đồng hồ điểm qua phút 90. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi xem lại video, và Federico Valverde đã thực hiện thành công quả phạt đền cho Uruguay, san bằng tỷ số 1-1.

VIỆT TÙNG