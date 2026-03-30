Vòng đấu play-off World Cup 2026: Cuộc đua giành 6 tấm vé cuối cùng

Sau vòng bán kết play-off khu vực châu Âu và Liên lục địa với những diễn biến nghẹt thở, các tấm vé vào chung kết play-off đã được xác định. Những cặp đấu mang tính sống còn vào ngày 31-3 tới sẽ xác định 6 suất cuối cùng dự World Cup 2026.

Áp lực lớn đặt lên vai đội tuyển Italy. Bốn năm trước, họ vắng mặt tại World Cup 2022 sau thất bại trước Bắc Macedonia ở vòng đấu play-off. Ám ảnh với kịch bản đó, thầy trò HLV Ganero Gattuso đã nhập cuộc đầy căng thẳng trước Bắc Ireland.

Phải đến đầu hiệp hai, bàn thắng mở tỷ số của Sandro Tonali mới giúp nhà vô địch châu Âu giải tỏa tâm lý. Tiền vệ đang chơi cho Newcastle sau đó kiến tạo để Moise Kean ấn định chiến thắng 2-0.

HLV Gattuso nhận xét: “Sau khi dẫn bàn, chúng tôi đã giải tỏa được tâm lý. Đây sẽ là bệ phóng tinh thần cho trận chung kết. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng”.

Đội tuyển Italy (trái) vượt qua Bắc Ireland ở trận bán kết của vòng play-off châu Âu

Tại vòng chung kết play-off, Italy sẽ chạm trán Bosnia & Herzegovina - đội đã loại xứ Wales trên chấm luân lưu nhờ công của lão tướng 40 tuổi Edin Dzeko. Italy vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng điều đó không cho phép họ chủ quan.

Một đội bóng giàu truyền thống khác là Thụy Điển cũng đang hồi hộp. Ở bán kết, chân sút Gyokeres bùng nổ với cú hat-trick đầu tiên sau 2 năm tịt ngòi trên tuyển, giúp đội nhà vượt qua Ukraina 3-1. Đối thủ của Thụy Điển ở trận cuối sẽ là Ba Lan - đội đã lội ngược dòng xuất sắc trước Albania với bàn thắng quan trọng của Lewandowski.

Cơn địa chấn ở vòng bán kết play-off thuộc về đội bóng chỉ mới gia nhập UEFA vào năm 2016 là Kosovo (xếp hạng 99 thế giới). Họ hai lần lội ngược dòng để đánh bại Slovakia 4-3, tiến vào trận chung kết play-off gặp Thổ Nhĩ Kỳ, đội đã vượt qua Romania trước đó. Cặp đấu Thổ Nhĩ Kỳ - Kosovo hứa hẹn một kịch bản cởi mở và giàu cảm xúc khi cả hai đều đang khát khao viết nên lịch sử, nhất là với giấc mơ của Kosovo. Ở cặp đấu còn lại, Đan Mạch sẽ gặp CH Czech.

Hai tấm vé cuối cùng của World Cup 2026 sẽ được xác định ở vòng đấu play-off Liên lục địa diễn ra tại Mexico: Jamaica gặp CHDC Congo và Bolivia gặp Iraq.

Với thể thức chỉ có một trận đấu duy nhất mang tính chất “sinh tử”, không có chỗ cho sự sai lầm. Ngày 31-3 sẽ là ngày hội của những giấc mơ World Cup, đồng thời là ngày chia tay đầy cay đắng cho những đội thất bại.

CHU NGỌC