Cú đúp của Desire Doue giúp Pháp đánh bại Colombia

Ngôi sao trẻ Desire Doue lập cú đúp giúp đội tuyển Pháp với nhiều sự thay đổi trong đội hình đánh bại Colombia 3-1 ở trận giao hữu tại Mỹ hôm Chủ nhật, trong khi đội trưởng Kylian Mbappe chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối.

Đội tuyển Pháp đã hoàn thành chuyến du đấu tại Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2026 rất thành công với chiến thắng thứ 2 trước các đối thủ Nam Mỹ trong vòng 4 ngày, sau chiến thắng 2-1 trước Brazil hồi đầu tuần. “Đó là một chiến thắng tốt. Nó không dễ dàng”, Doue, 20 tuổi, nói với TF1 sau khi ghi những bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình. “Đây là một khoảnh khắc thực sự đáng tự hào và tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã có 2 trận đấu khởi động tốt trước World Cup. Điều quan trọng là phải thắng hôm nay và đó là những gì chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã chơi với cường độ cao và làm được một số điều tốt. Chúng ta cần tiếp tục duy trì như vậy”.

HLV Didier Deschamps đã thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát cho trận đấu cuối cùng trước khi ông công bố đội hình chính thức tham dự World Cup, dự kiến đưa ra vào tháng 5. N'Golo Kante đeo băng đội trưởng trong ngày sinh nhật thứ 35 của mình. Colombia ra sân với phần lớn đội hình tương tự như trận thua 1-2 trước Croatia hôm thứ Năm tại Orlando, với sự góp mặt của Luis Diaz của Bayern Munich và cựu tiền vệ kiến ​​tạo của Real Madrid, James Rodriguez.

Tiền đạo Doue của Paris Saint-Germain đã đưa Pháp dẫn trước ở phút 30 khi cú sút thấp từ rìa vòng cấm của anh vô tình bị hậu vệ Daniel Munoz của Crystal Palace chạm vào. Tiền đạo Marcus Thuram của Inter Milan đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của tiền vệ Maghnes Akliouche ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp để nhân đôi cách biệt cho Pháp. Thuram sau đó kiến ​​tạo cho Doue ghi bàn thắng thứ 2 của cá nhân trong trận đấu ở phút 56, trước khi Jaminton Campaz dứt điểm trúng cột dọc rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho Colombia.

Mbappe sau đó được tung vào sân. Ngôi sao của Real Madrid đã ghi bàn trong trận thắng Brazil hôm thứ Năm, qua đó chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Pháp đúng một bàn thắng, nhưng anh đã được cho nghỉ phần lớn trận đấu với Colombia sau khi trở lại thi đấu sau 3 tuần nghỉ dưỡng vì chấn thương đầu gối. Ở phút bù giờ, Mbappe đã dứt điểm vào góc lưới trước khi trọng tài phất cờ báo việt vị, từ chối bàn thắng thứ 57 - bàn thắng giúp anh san bằng kỷ lục của Olivier Giroud cho đội tuyển Pháp. Mbappe vẫn giữ nguyên 56 bàn thắng sau lần ra sân thứ 96 cho đội tuyển quốc gia.

