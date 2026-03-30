Nhật Bản đến Wembley: Khát vọng khẳng định tầm vóc trước thềm World Cup

Chỉ còn vài tháng nữa, Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ khởi tranh, và đội tuyển Nhật Bản đang cho thấy những tín hiệu đầy hứa hẹn. Hành trình chuẩn bị của “Samurai Xanh” đang được dẫn dắt bằng một tham vọng rõ ràng: không dừng lại ở vòng bảng, mà hướng tới tứ kết – một cột mốc chưa từng đạt được trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Vào ngày 31-3 (rạng sáng 1-4, giờ Việt Nam), thầy trò HLV Hajime Moriyasu sẽ bước vào trận giao hữu với đội tuyển Anh ngay tại Wembley. Đây không chỉ là một trận đấu thông thường, mà là cơ hội để Nhật Bản khẳng định vị thế sau một chiến dịch vòng loại đầy ấn tượng. Họ là đội đầu tiên giành vé dự World Cup từ tháng 3 năm ngoái, ghi tới 54 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tư duy đã thay đổi: là số 1châu Á không còn là đích đến.

Trước chuyến làm khách tới xứ sở sương mù, Nhật Bản vừa có chiến thắng 1-0 trước Scotland tại Glasgow. Dù tung ra đội hình có nhiều sự thử nghiệm, nhưng sự kiểm soát và phối hợp nhuần nhuyễn vẫn được thể hiện rõ. Bàn thắng duy nhất đến từ pha dứt điểm của Junya Ito, một trong những nhân tố quan trọng bên hành lang cánh. Tiền vệ Kaoru Mitoma của Brighton, người vào sân từ hiệp hai, chia sẻ: “Hiệp hai chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đáng lẽ phải thắng đậm hơn.” Đó cũng là khát vọng của cả đội tuyển khi đối đầu với những đối thủ mạnh nhất châu Âu.

Trận gặp Anh tại Wembley mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là bài kiểm tra thực sự về chất lượng và bản lĩnh, bởi dự kiến “Tam sư” sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất do quỹ thời gian thử nghiệm đã gần hết. Với Nhật Bản, chiến thắng trước một đội tuyển được xếp vào nhóm “Elite” của châu Âu sẽ là tuyên bố mạnh mẽ rằng họ không chỉ là “ngựa ô” của châu Á. Trước đó, thầy trò Moriyasu đã tạo nên cơn địa chấn khi lội ngược dòng đánh bại Brazil 3-2 ngay trên sân nhà vào tháng 10 năm ngoái – chiến thắng đầu tiên trước đối thủ Nam Mỹ này. Dưới sự dẫn dắt của Moriyasu kể từ năm 2018, Nhật Bản đã bất bại trong 7 trận trước các đội châu Âu với 6 chiến thắng và 1 trận hòa.

“Tôi muốn xem những gì chúng tôi đã làm được sẽ còn hiệu quả đến đâu trước một đội bóng châu Âu”, ngôi sao Mitoma nói. “Dù có thay đổi nhân sự, điều quan trọng là duy trì được bản sắc và cách chơi của mình.” Sự tự tin ấy được thể hiện rõ từ HLV trưởng Moriyasu: “Tôi nghĩ Nhật Bản hiện có đủ chất lượng để vào tứ kết. Sau đó, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.”

Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển lúc này là vấn đề chấn thương. Đội trưởng Wataru Endo vắng mặt sau ca phẫu thuật mắt cá, đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho World Cup. Những trụ cột khác như Takefusa Kubo và Takehiro Tomiyasu cũng gặp vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình đang được phát huy. Những cái tên như Daichi Kamada (Crystal Palace) hay Ayase Ueda (Feyenoord) sẵn sàng tỏa sáng. Đáng chú ý, Takumi Minamino đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải video chạy bộ trên máy chỉ ba tháng sau ca phẫu thuật dây chằng đầu gối, cho thấy quyết tâm lớn lao.

Trận đấu với Anh còn là cuộc hội ngộ của những người quen. Mitoma, người sẽ trở lại đội hình xuất phát sau sáu tháng vắng mặt, tự tin nói: “Một số cầu thủ Anh biết tôi, nếu họ e dè, tôi sẽ tận dụng điều đó.” Anh cũng không quên nhắc đến sự cổ vũ từ các cổ động viên Brighton, những người sẽ có mặt tại Wembley.

Từng có 4 lần dừng bước ở vòng 1/8 trong 6 kỳ World Cup gần nhất, nhưng lần này, Nhật Bản không đến để học hỏi hay tham dự. Họ đến để khẳng định. “Trước đây, mỗi khi đối đầu đội vô địch thế giới, người ta đều nghĩ chúng tôi sẽ thua,” huấn luyện viên Moriyasu nhấn mạnh. “Bây giờ, không ai biết trước điều gì.” Đó chính là tuyên ngôn của một nền bóng đá đã sẵn sàng cất cánh.

LONG KHANG