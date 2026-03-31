Đội tuyển Anh trăn trở về nhân sự và đẳng cấp

Chỉ còn vài tháng nữa là đến World Cup 2026, nhưng bức tranh về đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel vẫn đang để lại nhiều dấu hỏi lớn. Những trận giao hữu cuối tháng 3 vừa qua không chỉ chứng kiến sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột vì chấn thương, mà còn làm dấy lên những nghi vấn sâu xa hơn về chất lượng thực sự của “Tam Sư” ở thời điểm hiện tại.

Biến động nhân sự trước trận gặp Nhật Bản

Ngay trước trận giao hữu với Nhật Bản vào giữa tuần này, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận có đến 8 cầu thủ rời khỏi đội tuyển. Đáng chú ý nhất, bộ đôi trụ cột của Arsenal là Declan Rice và Bukayo Saka sẽ trở lại câu lạc bộ để kiểm tra y tế ngay sau khi hội quân muộn. Cả hai đều được cho nghỉ ở trận hòa Uruguay, nhưng vấn đề thể lực khiến họ không thể tiếp tục cống hiến.

Bên cạnh đó, Noni Madueke (Arsenal) và Adam Wharton (Crystal Palace) là những người phải rời sân sớm vì chấn thương trong trận gặp Uruguay. Madueke thậm chí phải rời Wembley với nẹp đầu gối sau một pha vào bóng nguy hiểm. HLV Tuchel thừa nhận ông rất lo lắng: “Tôi lo lắng vì cậu ấy đã khởi đầu tốt, tràn đầy năng lượng. Rất buồn và hy vọng đó không phải chấn thương lớn”.

John Stones (Man City) cũng không thể ra sân do vấn đề ở bắp chân. Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin và thủ môn Aaron Ramsdale là những người đã thi đấu trước Uruguay cũng nằm trong danh sách rời đi. Với những tổn thất này, Tuchel sẽ chỉ còn 27 cầu thủ cho trận đấu với Nhật Bản, bao gồm các cái tên đáng chú ý như Jude Bellingham, Cole Palmer, Harry Kane hay Ben White – người vừa trở lại sau sự cố tại World Cup 2022.

Bài toán đẳng cấp: Liệu “Tam Sư” có thực sự mạnh?

Trên tờ The Guardian, cây bút Barney Ronay đã có một phân tích sâu sắc, đặt ra câu hỏi liệu sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ có đang che mờ đi thực tế về năng lực của đội tuyển. Ông ví von rằng việc cố gắng lý giải những hạn chế của đội tuyển Anh cũng giống như việc tìm kiếm câu trả lời hoàn hảo trong những mối quan hệ phức tạp: có lẽ vấn đề không nằm ở cách lựa chọn hay chiến thuật, mà đơn giản là “họ không tốt như chúng ta vẫn hằng mong muốn”.

Thống kê cho thấy dưới thời HLV Tuchel, Anh mới chỉ gặp một đội bóng mạnh thực sự (Senegal) và đã thua ngay trên sân nhà. Kể từ đầu năm 2024, “Tam Sư” đối đầu 4 đội trong top 10 FIFA, thắng Hà Lan, nhưng thua Tây Ban Nha, Brazil và hòa Bỉ. Đây có thể là vị trí phản ánh đúng thực lực: một đội bóng tốt, nhưng chưa đủ xuất sắc.

Nhà báo Ronay chỉ ra rằng đội hình xuất phát tốt nhất hiện tại của Anh với những cái tên như Jordan Pickford, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Declan Rice, Bukayo Saka, Harry Kane… là một tập hợp chất lượng, nhưng liệu có thực sự đủ sức vô địch World Cup? Hàng phòng ngự vẫn thiếu những trung vệ từng vô địch đỉnh cao. Saka cho thấy dấu hiệu mệt mỏi về thể lực và chiến thuật. Vị trí số 10, vốn được xem là nơi tập trung nhiều tài năng, cũng chưa thực sự tạo ra sự khác biệt lớn.

Đáng chú ý, không có một ngôi sao hạng A mới nào xuất hiện kể từ kỳ World Cup trước. Phil Foden chỉ ghi 2 bàn trong 45 trận, Cole Palmer đang có phong độ không cao, và ngay cả Harry Kane – ngôi sao sáng nhất – đôi khi cũng bị chỉ trích vì không thể tỏa sáng ở các giải đấu lớn. So sánh với Pháp (12 cầu thủ còn trụ lại Champions League) hay Tây Ban Nha (lối chơi đồng nhất), đội hình của Anh có tới 4 cầu thủ đá chính đang là lựa chọn thứ hai ở câu lạc bộ.

Cơ hội phía trước

Dù vậy, bức tranh không phải hoàn toàn u ám. Jude Bellingham và Cole Palmer vẫn còn thời gian để trở thành nhân tố then chốt, đặc biệt là Palmer – người được xem là mẫu cầu thủ sáng tạo và khó đoán nhất mà Tuchel có trong tay. HLV người Đức cũng đang nỗ lực xây dựng một lối chơi mang bản sắc “Premier League”, nhưng điều đó đòi hỏi thời gian và sự ổn định.

Với những tổn thất về nhân sự và những nghi ngờ về đẳng cấp, thử thách dành cho Thomas Tuchel là rất lớn. Câu hỏi lớn nhất với “Tam Sư” lúc này không chỉ là chấn thương của các trụ cột, mà còn là việc liệu họ có thể vượt lên trên giới hạn “khá tốt” để trở thành “xuất sắc” khi bước vào ngày hội lớn nhất hành tinh vào mùa hè này hay không.

HỒ VIỆT