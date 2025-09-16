Gerardo Seoane là nhà cầm quân thứ 2 “bay ghế” chỉ sau 3 vòng đấu

Gerardo Seoane bị sa thải khỏi vị trí HLV của M’Gladbach chỉ sau 3 trận đầu tiên mùa giải mới Bundesliga, chỉ chậm hơn vài tuần so với người đầu tiên mất việc Erik ten Hag tại Bayer Leverkusen.

Gerardo Seoane là HLV thứ 2 bị sa thải chưa đầy một tháng sau khi mùa giải Bundesliga bắt đầu.

Khởi đầu mùa giải Bundesliga không thắng, và không ghi được bàn thắng nào sau 3 trận đấu đầu tiên, đã khiến Gerardo Seoane mất việc tại Gladbach vào thứ Hai. Nhà cầm quân người Thụy Sĩ đã không thể xoay chuyển tình thế sau chuỗi phong độ kém cỏi kéo dài từ mùa giải trước. Trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt là thảm bại 0-4 trước Werder Bremen vào Chủ nhật, khiến Gladbach chỉ có một điểm sau ba trận mở màn, và kéo dài chuỗi trận không thắng lên 10 trận tại Bundesliga kể từ tháng 4. Chiến thắng duy nhất của Seoane cùng của Gladbach trên mọi đấu trường trong khoảng thời gian đó là trước một CLB hạng 5 tại Cúp Quốc gia Đức vào tháng 8 vừa qua.

Giám đốc thể thao Roland Virkus cho biết CLB “đã mất niềm tin vào khả năng thành công của Gerardo”. Sự ra đi của Seoane là một phần của sự sa sút lâu dài tại Gladbach, đội đã lọt vào vòng 16 đội Champions League mùa giải 2020-21 nhưng chưa đủ điều kiện tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào kể từ đó. Gladbach bóng đã đứng thứ 10 tại Bundesliga dưới thời Seoane mùa giải trước. Gladbach cho biết HLV đội U23 Eugen Polanski sẽ tiếp quản “cho đến khi có thông báo mới”, dẫn dắt đội bước vào trận đấu khó khăn với Leverkusen vào Chủ nhật.

Đây không phải là lần đầu tiên Seoane mất việc vào đầu mùa giải. Đội Leverkusen của ông trước kia đứng thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng vào đầu tháng 10-2022, khi ông bị sa thải và được thay thế bởi Xabi Alonso - người sau đó đã giành chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức cùng Leverkusen vào mùa giải tiếp theo.

Seoane, người đã gắn bó với của M’Gladbach từ tháng 6-2023, là nhà cầm quân thứ 2 tại Bundesliga bị sa thải chưa đầy một tháng sau khi mùa giải bắt đầu. Trước đó Ten Hag chỉ trụ được hai trận đấu tại Bayer Leverkusen do phong độ kém cỏi, và đặc biệt là bất đồng với ban lãnh đạo CLB.

LINH SƠN