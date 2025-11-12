Gattuso yêu cầu Italy "nỗ lực tối đa" trước bài kiểm tra Moldova

Gennaro Gattuso muốn thấy "nỗ lực tối đa" từ các cầu thủ italy trước hai trận đấu vòng loại World Cup

Italy đang chuẩn bị cho cuộc đụng độ sắp tới với Moldova tại sân vận động Zimbru, với niềm tin rằng một chiến thắng sẽ giúp họ giành được một suất dự vòng play-off cho giải đấu hàng đầu của FIFA vào năm tới.

Sau đó, họ sẽ tiếp đón đội đầu bảng I là Na Uy trên sân nhà Giuseppe Meazza, với cơ hội vượt lên dẫn đầu bảng, mặc dù rất mong manh. Đội bóng của Gattuso có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn đáng kể so với Na Uy (+10 so với +26), đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng UEFA với 29 bàn thắng sau 6 trận.

Azzurri đã không thể vượt qua vòng loại World Cup hai kỳ gần nhất tại Nga và Qatar, và Gattuso đã kêu gọi các cầu thủ của mình dốc toàn lực trên sân trong trận đấu với Moldova. "Đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng; tôi muốn thấy sự quyết tâm tối đa để tiếp tục những gì chúng tôi đã bắt đầu vào tháng 9".

Gattuso phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu. "Đối đầu với Moldova, chúng tôi sẽ thử nghiệm những cầu thủ chưa có nhiều thời gian thi đấu, nhưng chúng tôi phải nghĩ về bản thân chứ không phải về những gì Na Uy sẽ làm. Trận đấu với Moldova là quan trọng nhất vì trận đấu với Na Uy dễ chuẩn bị hơn. Chúng tôi biết rằng đội bóng Na Uy này có thể gây khó khăn cho chúng tôi, với tốc độ, thể lực và lối chơi đặc biệt của họ".

Italy đã thắng cả sáu lần gặp Moldova trước đó, chỉ để thủng lưới ba lần trong khi ghi được 17 bàn thắng, hai trong số đó đến từ cuộc đụng độ gần nhất vào tháng 6. Nhưng Gattuso sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Moise Kean của Fiorentina, người đã ghi 6 bàn trong 4 lần ra sân gần nhất cho Italy, nhưng đã bị chấn thương khi thi đấu cho đội bóng Serie A. Federico Chiesa cũng đã quyết định không thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong loạt trận quốc tế cuối cùng. Tiền đạo của Liverpool đã không khoác áo đội tuyển Italy kể từ Euro 2024.

Tuy nhiên, sẽ có lý do để lạc quan trong đội hình Italy, khi Gattuso đã vực dậy hy vọng lọt vào World Cup của họ kể từ khi thay thế Luciano Spalletti. Kể từ khi đến, Gattuso đã dẫn dắt Italy giành bốn chiến thắng liên tiếp, đồng thời ghi được 16 bàn thắng, với tổng cộng 18 bàn thắng, chỉ kém năm đội tuyển UEFA ở vòng loại.

Vì sao Chiesa từ chối lên tuyển

HLV Gennaro Gattuso tiết lộ Federico Chiesa đã từ chối triệu tập lên đội tuyển quốc gia trước thềm vòng loại World Cup quan trọng. Cựu ngôi sao Juventus, Chiesa là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Italy khi họ vô địch Euro 2020 dưới thời Roberto Mancini, nhưng đã phải vật lộn để tìm lại phong độ đó cho đội tuyển quốc gia do nhiều chấn thương và việc chuyển nhượng liên tục đến Merseyside.

Nhưng Gattuso cho biết Chiesa đã từ chối lời mời khi ông ám chỉ rằng cầu thủ này đang gặp "vấn đề" trong một cuộc họp báo trước thềm trận đấu quan trọng của đội: "Tôi thường xuyên nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi phải tôn trọng những quyết định và vấn đề mà mỗi người đều có. Chúng tôi biết rõ những gì mình nói với nhau, và tôi phải tôn trọng những gì cầu thủ nói với tôi. Tôi không thể nói gì khác".

Gattuso cũng nêu rõ rằng quyết định này đến từ chính Chiesa: "Vâng, đây đã là lần thứ tư hoặc thứ năm tôi giải thích điều này rồi". Gattuso tiết lộ vào tháng 9 rằng tiền đạo của Liverpool đã tự loại mình khỏi cuộc đua giành suất đá chính gặp Bỉ và Israel vì anh ấy cảm thấy "không đạt 100% phong độ".

"Vấn đề Chiesa rất đơn giản. Tôi nói chuyện với các cầu thủ rất nhiều, và tôi muốn làm rõ mọi chuyện. Tôi nói chuyện với Fede hàng tuần và cậu ấy không cảm thấy mình ở mức 100% và muốn đạt 100% phong độ, đó là sự thật".

Chiesa đã chơi 344 phút cho đội bóng của Slot trong mùa giải này, đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với 104 phút anh được ra sân trong sáu trận đấu tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2024/25. Cầu thủ người Italy đã được đồn đoán sẽ trở lại Serie A sau mùa giải đầu tiên đầy khó khăn, nhưng anh đã chọn ở lại Anfield và tập trung vào việc biến thương vụ này thành một thành công.

HOÀNG HÀ