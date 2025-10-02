Gắn kết gia đình từ thể dục thể thao

Ngày 2-10, Báo Phụ nữ TPHCM đã tổ chức họp báo công bố Giải Pickleball tranh Cup Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ 3 - 2025 với chủ đề “Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe”. Không chỉ là hoạt động thi đấu thể thao, sự kiện trở thành nơi lưu giữ ký ức gia đình và gắn kết tình cảm giữa các thành viên.

Các cặp đôi thi đấu tại giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM 2025 sẽ khởi tranh trong ngày 8-11 tại sân Tana Sports (phường Đức Nhuận, TPHCM). Hoạt động này hướng đến chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2025). Đây là mùa giải pickleball thứ 3 mà Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, do đó ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ tạo cơ hội để các vận động viên (VĐV), cán bộ, công chức, người lao động - đặc biệt là phụ nữ - giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe và trình độ chuyên môn; thúc đẩy việc phát triển phong trào tập, rèn luyện pickleball trên cả nước; tăng cường gắn kết tình cảm gia đình của các VĐV.

Giải năm nay có 9 nội dung thi đấu, bao gồm các hạng mục: đôi nữ 4.5, đôi nữ 6.5, đôi nam người nổi tiếng, đôi nữ người nổi tiếng, đôi nam và đôi nữ cán bộ công chức, đôi Vợ - chồng trên và dưới 45 tuổi, gia đình. Đáng chú ý, thông điệp "tăng yêu thương" được ban tổ chức lồng ghép đầy ý nghĩa khi lần đầu tiên đưa vào nội dung thi đấu đồng đội "Gia đình" (gồm vợ - chồng và con dưới 12 tuổi), bên cạnh các nội dung truyền thống của 2 lần tổ chức trước như: đôi vợ - chồng (trên và dưới 45 tuổi). Sự xuất hiện của nội dung Gia đình tạo nên điểm nhấn độc đáo khi giải đấu pickleball của Báo Phụ Nữ TPHCM thành nơi lưu giữ ký ức gia đình và là chất keo gắn kết tình thân.

Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM thông tin về giải đấu

Theo bà Phạm Thị Vân Anh - Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM nhận định, đây là sân chơi được giới chuyên môn và VĐV đánh giá cao. Trong quá trình thực hiện, với màu sắc của Báo Phụ nữ TPHCM, ban tổ chức cũng tạo ra những giá trị qua các mùa giải. Mùa 3 hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều giá trị cộng đồng, hệ sinh thái cộng đồng trong giới pickleball và cộng đồng người chơi thể thao Việt Nam.

Bên cạnh các trận đấu kịch tính, ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: bàn tròn "Đừng đổ lỗi cho pickleball"; hoạt động tuyển chọn và huấn luyện trọng tài nữ; workshop "Phòng chống chấn thương khi tập luyện và thi đấu pickleball nói riêng, thể thao nói chung"; hoạt động thiện nguyện hỗ trợ CLB Pickleball người khuyết tật TPHCM và tặng quà cho phụ nữ khó khăn nhân dịp 20-10.

Quang cảnh họp báo

Ngay sau khi mở cổng đăng ký hôm nay, ban tổ chức đã chào đón những cặp đầu tiên. VĐV muốn tham dự giải có thể đăng ký tại địa chỉ: TẠI ĐÂY

hoặc đăng ký trực tiếp tại Báo Phụ nữ TPHCM (số 311 đường Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM).

NGUYỄN ANH