Gần 1 tỷ đồng tiền thưởng cho festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026

Ngày 16-4 tại TPHCM, Công ty CP Thể thao LPBank HA.GL phối hợp cùng Sở VH-TT&DL Gia Lai và LĐBĐ Việt Nam tiến hành buổi họp báo giới thiệu về festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026. Festival năm nay cũng nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Các thành viên trong BTC giải chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các trận đấu của giải sẽ diễn ra từ ngày 11đến 17-5 tại sân vận động Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng với sự tham gia của 12 đội trong và ngoài nước thi đấu trên sân 11 người. Danh sách 12 đội U14 tham dự gồm: PVF, Sông Lam Nghệ An, CLB Hà Nội, Đồng Nai và đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Ở nhóm quốc tế, giải có sự góp mặt của các đội tuyển và câu lạc bộ đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như: tuyển Malaysia, CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon FC và Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Khamsay (Lào).

Giải sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc quốc tế khi giao lưu, tranh tài cùng các đội bóng mạnh đến từ tuyến trẻ của các CLB có uy tín từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng như Thái Lan và Malaysia.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Đội bóng HA.GL có mặt tại bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2001 và làm bóng đá trẻ từ năm 2007, nhưng từ đó đến nay chưa làm một cái festival bóng đá trẻ nào đúng nghĩa. Vì vậy, CLB HA.GL và tỉnh Gia Lai phối hợp với VFF tổ chức một festival bóng đá hoành tráng và mong muốn giải đấu trẻ này sẽ trở thành một giải thường niên, nhằm giúp các cầu thủ trẻ có thêm sân chơi, qua đó giúp bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển”.

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo trong phần bốc thăm chia bảng.

Ngoài mục tiêu chính là tạo ra sân chơi quý giá cho các cầu thủ trẻ cọ xát, giải đấu còn có tổng giải thưởng rất cao. Các đội chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết. Giải sẽ thi đấu thể thức sân 11 người, với tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD (tương đương hơn 1 tỉ đồng). Đội vô địch 20.000 USD, hạng nhì 10.000 USD, hạng ba là 5.000 USD. Những giải thưởng cá nhân, mỗi giải 1.000 USD.

Chia sẻ tại buổi lễ, chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận những đóng góp của HA.GL trong hơn 20 năm qua, đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của bóng đá Việt Nam, nhất là công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Ông Tuấn cho biết: "Tôi rất hoan nghênh sáng kiến thực hiện chương trình có ý nghĩa này của CLB HA.GL, giao lưu với các CLB trong nước và nước ngoài, tạo sân chơi cho cầu thủ thi đấu.

Bóng đá trẻ là tương lai của cả nền bóng đá. HA.GL đã kết hợp với CLB Arsenal mở Học viện đào tạo bóng đá đầu tiên tại Việt Nam, mở đầu cho các địa phương và các CLB khác nâng cấp trung tâm bóng đá thành học viện, đóng góp nhiều cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. Và giờ, việc mở thêm sân chơi quốc tế cho các cầu thủ Việt Nam cọ xát sẽ góp phần tạo nên một thế hệ cầu thủ bền vững, giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai".

QUỐC CƯỜNG