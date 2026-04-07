Futsal Việt Nam và Thái Lan sớm đoạt vé vào bán kết Đông Nam Á

Đội tuyển futsal Việt Nam sớm đoạt vé vào bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2026. ẢNH: FAT

Các cầu thủ Thái Lan ra sân thi đấu với Myanmar với áp lực phải giành chiến thắng, sau khi chứng kiến Việt Nam vượt qua Timor Leste với tỷ số 7-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A. Tất nhiên, đoàn quân của HLV Rakphol Sainetngam được đánh giá nhỉnh hơn về chuyên môn, cùng lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Sau 2 phút bóng lăn, ngôi sao Muhammad Osamanmusa đã ghi bàn mở tỷ số cho đại diện đến từ xứ chùa Vàng.

Dẫu vậy, Myanmar đã thất bại trước Việt Nam ở trận ra quân nên buộc phải hướng đến 3 điểm trước Thái Lan để nuôi hy vọng đi tiếp. Sau bàn thắng sớm, người Thái cũng không thể đẩy cao đội hình vì e ngại đối thủ phản công. Hệ thống phòng ngự co cụm mà Myanmar tạo ra đã hóa giải các đợt lên bóng của đối phương. Điều này khiến hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở khi Myanmar chuyển đổi chiến thuật, mạnh dạn tấn công hơn. Trong thế trận giằng co, Sarawut Phalaphruek đã chớp thời cơ để giúp người Thái dẫn trước 2 bàn sau 30 phút. Càng về cuối trận, Myanmar thi đấu với tâm thế không còn gì để mất. Thế nhưng, đội chủ nhà với đẳng cấp cao hơn đã đứng vững trước khả năng tấn công còn tương đối hạn chế của Myanmar. Kết quả thắng 2-0 của Muhammad cùng đồng đội phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Các tuyển thủ futsal Thái Lan khẳng định sức mạnh trước Myanmar. ẢNH: FAT

Thái Lan cùng Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, qua đó sớm đoạt 2 tấm vé của bảng A vào vòng bán kết. Trước mắt, đội chủ nhà vẫn xếp sau Việt Nam vì kém chỉ số phụ. Bởi Việt Nam có 6 điểm nhưng hiệu số bàn thắng/bàn thua là +10, trong khi Thái Lan chỉ là +5. Điều này đồng nghĩa Châu Đoàn Phát cùng đồng đội chỉ cần cầm hòa Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A, diễn ra vào 20 giờ tối 8-4, là sẽ đứng đầu bảng.

Trong khi đó, Myanmar và Timor Leste thua cả 2 trận nên sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Lượt trận cuối bảng A giữa 2 đội chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Còn tại bảng B, Australia và đương kim vô địch Indonesia cũng giành 6 điểm sau 2 trận, qua đó đoạt vé vào bán kết trước 1 lượt trận. Trong đó, Australia tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

