Futsal Việt Nam tiếp tục thắng đậm trước khi gặp Thái Lan

Thầy trò HLV Diego Giustozzi thắng đậm đối thủ yếu nhất bảng là Timor Leste với tỷ số 7-1, qua đó đặt một chân vào vòng bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Thủ môn Phạm Văn Tú ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội.

Chiều 7-4, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 bảng A gặp Timor Leste. Sau diễn biến có lợi ở lượt trận đầu tiên khi đã vượt qua Myanmar với tỷ số 4-0, cùng với việc Thái Lan cũng có 3 điểm, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội hiểu rằng thêm một chiến thắng nữa sẽ giúp toàn đội tiến gần hơn vào bán kết.

Timor Leste là đội yếu nhất tại giải, nên đội tuyển futsal Việt Nam muốn sớm giải quyết trận đấu để bảo toàn thể lực, đồng thời hướng đến một chiến thắng đậm để tạo lợi thế trước khi so tài với đội chủ nhà Thái Lan vào ngày mai (8-4).

Sau 4 phút bóng lăn, Từ Minh Quang tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số. Chỉ hai phút sau, Nguyễn Thịnh Phát nhân đôi cách biệt bằng pha sút xa đầy quyết đoán. Đến phút 12, Nguyễn Đa Hải tận dụng sai lầm của hàng thủ Timor Leste để nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi hiệp một khép lại, Trần Quang Nguyên ghi thêm bàn thắng, giúp đội tuyển futsal Việt Nam tạo lợi thế an toàn 4-0.

Đội tuyển futsal Việt Nam tiến gần tấm vé vào bán kết.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về phía đội áo đỏ. Đinh Công Viên và Công Đại lần lượt lập công, nâng tỷ số lên 6-0. Khi Timor Leste dâng cao chơi power-play, tài năng trẻ Nguyễn Thạc Hiếu ghi thêm bàn thắng thứ bảy cho Việt Nam.

Dù có được bàn danh dự ở những phút cuối, Timor Leste vẫn phải chấp nhận thất bại đậm 1-7 trước tuyển futsal Việt Nam.

Thầy trò HLV Diego giành 6 điểm tuyệt đối, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng trước khi Thái Lan bước vào lượt trận thứ 2 gặp Myanmar. Khả năng cao, cuộc so tài giữa Thái Lan và Việt Nam ở lượt trận cuối sẽ phân định ngôi đầu bảng A.

HỮU THÀNH