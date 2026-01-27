Futsal Việt Nam - Futsal Kuwait (17 giờ ngày 27-1): Khởi đầu hành trình chinh phục châu lục

Xác định Kuwait là một trong 2 đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành 2 vé vào tứ kết Futsal châu Á 2026, nên trận ra quân với Kuwait của đội tuyển futsal Việt Nam giống như trận “chung kết sớm” của bảng đấu.

Đội tuyển futsal Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục đấu trường châu lục. ẢNH: ANH TRẦN

Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B thuộc vòng chung kết Futsal châu Á 2026, có lịch thi đấu lần lượt gặp Kuwait (17 giờ, ngày 27-1), Lebanon (13 giờ, ngày 29-1) và Thái Lan (15 giờ, ngày 31-1).

Trong đó, Lebanon từng thua trắng 4 bàn trước Việt Nam tại vòng loại và có vị trí trên bảng xếp hạng FIFA khá thấp (hạng 54), thành thử đại diện đến từ Tây Á không được đánh giá cao trong bảng đấu.

Giới chuyên môn nhận định, hai cuộc so tài với Kuwait và Thái Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vượt qua vòng bảng của Châu Đoàn Phát cùng đồng đội. Vì Thái Lan được nhận diện là đội tuyển mạnh nhất bảng B, nên ở trận ra quân với Kuwait, thầy trò HLV Diego Giustozzi bắt buộc phải có điểm để có thể tính toán cho chặng đường còn lại tại vòng bảng.

Kuwait là một thế lực quen thuộc khi đã 14 lần góp mặt tại vòng chung kết Futsal châu Á, nhiều hơn đáng kể so với 8 lần của Việt Nam. Sau thất bại ở mùa giải 2024 khi không vượt qua vòng bảng, đội tuyển futsal Kuwait đã tiến hành cải tổ mạnh mẽ và đặt niềm tin vào “phù thủy” Bruno Garcia, người từng giúp futsal Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup 2016.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno, Kuwait thể hiện lối chơi tấn công cởi mở và hiệu quả. Đại diện đến từ Tây Á ghi tới 12 bàn sau 3 trận vòng loại, trong đó cựu binh Saleh Al-Fadhel (31 tuổi) đóng góp 4 pha lập công và được xem là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công.

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam cùng đồng nghiệp Bruno Garcia bên phía Kuwait ở buổi họp báo trước thềm giải đấu. ẢNH: CHANGSUEK

Về phía đội tuyển futsal Việt Nam, hai trận thua trước Afghanistan trong loạt giao hữu trước giải là lời cảnh tỉnh, đặc biệt ở khâu phòng ngự khi đội để thủng lưới tới 10 bàn. Tuy nhiên, những kết quả này cũng giúp ban huấn luyện nhận diện vấn đề để kịp thời điều chỉnh. Sau gần một tháng chuẩn bị, toàn đội đã sẵn sàng bước vào giải đấu. Sự trở lại của đương kim Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát cùng cựu binh Trần Thái Huy hứa hẹn sẽ giúp đội hình trở nên cân bằng và giàu sức chiến đấu hơn.

Thầy trò HLV Diego Giustozzi đứng trên Kuwait 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và cũng đã thắng đối thủ hai trận giao hữu (tỷ số 3-2 và 3-1) trước thềm vòng loại Futsal châu Á 2026. Đây cũng là một điểm tựa để đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến điểm số. Chính HLV Diego Giustozzi cũng trao trọn niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ mà ông đã gây dựng hơn một năm qua, nhấn mạnh đội tuyển futsal Việt Nam đang đi đúng hướng trong lộ trình dài hạn chinh phục World Cup 2028.

Futsal Việt Nam đến vòng chung kết Futsal châu Á 2026 trong bối cảnh người hâm mộ nước nhà đang hân hoan với tấm huy chương đồng của U23 Việt Nam tại sân chơi U23 châu Á. Chính Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã lấy nguồn cảm hứng từ U23 Việt Nam để động viên và xốc lại tinh thần cho các tuyển thủ futsal Việt Nam, yêu cầu toàn đội phải mang được “tinh thần Việt Nam” vào các cuộc so tài tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Hy vọng Đoàn Phát cùng các đồng đội sẽ đứng vững ở trận mở đầu năm mới 2026, qua đó có một khởi đầu thuận lợi, tạo tiền đề tích cực cho hành trình phía trước.

Dự đoán: Futsal Việt Nam 2-1 Futsal Kuwait

HỮU THÀNH