Futsal Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại châu Á bằng 2 chiến thắng

Tuyển futsal Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Kuwait bằng hai trận thắng giao hữu trước đội chủ nhà, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Tối muộn 13-9 (giờ Việt Nam), đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua chủ nhà Kuwait với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu lượt về. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Diego Giustozzi trong chuyến tập huấn tại Trung Đông, sau khi vượt qua chính đối thủ này với kết quả 3-2 ở trận đầu tiên.

Ở cuộc tái đấu, đội tuyển futsal Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Đường kiến tạo ấn tượng từ thủ môn Phạm Văn Tú mở ra cơ hội cho Vũ Ngọc Ánh dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc. Dù tạo ra nhiều cơ hội, các học trò của HLV Diego không thể tận dụng để gia tăng cách biệt trong phần còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục nghiêng về phía đội tuyển futsal Việt Nam. Phút 27, Nguyễn Mạnh Dũng nhân đôi cách biệt sau pha phản công từ sân nhà.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng Kuwait 2 trận "làm nóng" cho sân chơi châu lục. ẢNH: ANH TRẦN

Dù để Kuwait rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trên chấm phạt đền 6m sau tình huống bóng chạm tay cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm, đội khách vẫn duy trì được sự chắc chắn. Phút 34, ala trẻ Ngọc Ánh hoàn tất cú đúp, ấn định tỷ số 3-1 cho đội tuyển futsal Việt Nam.

So với trận đấu đầu tiên, hệ thống phòng ngự của đội tuyển futsal Việt Nam đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Dù Kuwait tổ chức bóng khá tốt ở phần sân nhà, nhưng phần lớn các pha tấn công đều bị Văn Tú cùng đồng đội hóa giải thành công.

Khép lại giai đoạn chuẩn bị với hai chiến thắng, đội tuyển futsal Việt Nam đã có bước chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026, tổ chức tại Trung Quốc. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Giustozzi sẽ lần lượt chạm trán Hồng Kông (ngày 20-9), Trung Quốc (22-9) và Lebanon (24-9). Mục tiêu của đội là giành ngôi đầu bảng để đoạt vé trực tiếp vào vòng chung kết.

HỮU THÀNH