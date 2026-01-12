Flick: “Barcelona đang rất tự tin vào lúc này”

HLV Hansi Flick đã giành chức vô địch thứ 8 sau 8 lần vào chung kết trong sự nghiệp.

Với Barcelona, nhà cầm quân người Đức đã có 4 lần nâng cao chức vô địch cùng đội - bao gồm 3 lần đánh bại Real Madrid ở các giải đấu cúp, còn lại là danh hiệu La Liga mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, Flick đã chọn đề cao chất lượng mà đội bóng ông đang dẫn dắt. “Khi chúng tôi tập trung, chúng tôi thi đấu như hôm nay, tôi có cảm giác rất tốt với đội”, Flick nói sau chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường. “Chúng tôi đang có tâm trạng tốt, chúng tôi rất tự tin lúc này. Trận chung kết này rất quan trọng đối với chúng tôi bởi vì đối đầu với Real Madrid luôn là điều đặc biệt. Một lần nữa chúng tôi đã giành chiến thắng trong một trận chung kết, và điều này thật tuyệt vời”.

HLV Flick của Barcelona đã ca ngợi Raphinha sau khi tiền đạo này lập cú đúp trong trận El Clasico tại Saudi Arabia. Ngôi sao chạy cánh người Brazil đã ghi 7 bàn trong 5 trận gần nhất, hiện đã ghi 8 bàn thắng trong 10 lần ra sân kể từ cuối tháng 11 khi anh trở lại sau 2 tháng chấn thương. Phong độ của Barcelona sa sút vào tháng 10 và tháng 11 khi thiếu cầu thủ 29 tuổi, nhưng giờ đã trở lại mạnh mẽ khi có anh.

“Tinh thần thi đấu của Raphinha thật phi thường, sự năng động của cậu ấy ảnh hưởng đến toàn đội”, Flick nói với các phóng viên. “Cậu ấy đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên nhưng ở cơ hội thứ 2, cậu ấy đã có mặt và ghi bàn thắng đầu tiên, và điều đó đã mang lại sự tự tin hơn cho toàn đội. Đây chính xác là những gì Raphinha có thể mang lại trên sân, đó là sự quyết liệt và chúng tôi cần điều này”.

Raphinha tỏa sáng giúp Barcelona đánh bại Real Madrid 3-2 và giữ vững Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trong khi, Raphinha đã dành lời khen ngợi cho Flick về những màn trình diễn của anh kể từ khi HLV người Đức đến dẫn dắt đội bóng cách đây 18 tháng. “Flick là người đã thay đổi mọi thứ đối với tôi ở đây”, Raphinha nói. “Tôi đã gần như rời khỏi CLB khi ông ấy được bổ nhiệm. Việc ông ấy nói chuyện với tôi, nói với tôi rằng tôi sẽ rất quan trọng... đó là điều bạn cần, một người coi trọng công việc của bạn. Ông ấy đã cho tôi những gì tôi cần vào thời điểm đó, điều đó cho phép tôi hoàn toàn tập trung vào việc làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho đội bóng”.

Với phong độ đỉnh cao của Raphinha, Barcelona cũng đang dẫn đầu La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid, ở vị trí rất tốt để giành suất vào thẳng vòng 16 đội Champions League và Copa del Rey vẫn còn trong tầm tay. Ngôi sao người Brazil khẳng định đội bóng khao khát thêm nhiều danh hiệu nữa: “Khi khoác lên mình chiếc áo này, mục tiêu chính luôn là giành danh hiệu. Chúng tôi đang làm tốt. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ có tinh thần chiến thắng, điều này rất tốt cho CLB. Chúng tôi muốn chiến đấu và giành mọi danh hiệu. Chúng tôi có thể cải thiện hơn năm ngoái. Đội bóng đã trưởng thành hơn. Chúng tôi phải giữ vững sự tập trung. Chúng tôi biết mình muốn gì”.

THANH TUẤN