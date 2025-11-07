Europa League: Midtjylland dẫn đầu với tư cách đội duy nhất toàn thắng

CLB khiêm tốn của Đan Mạch, Midtjylland đã ghi 3 bàn trong 7 phút để khiến Celtic nhận trận thua 1-3, trở thành đội duy nhất duy trì thành tích hoàn hảo sau 4 lượt trận và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng vào giữa giai đoạn vòng bảng phân hạng Europa League.

Midtjylland đánh bại Celtic 3-1 trở thành đội duy nhất duy trì toàn thắng sau 4 lượt trận.

Martin Erlic đã phá vỡ thế bế tắc cho đội chủ nhà Midtjylland bằng cú đánh đầu tung lưới Kasper Schmeichel ở phút 33, sau khi thủ môn kỳ cựu người Đan Mạch có một số pha cứu thua xuất sắc trước đó. Tiền đạo 19 tuổi Mikel Gogorza là người kiến ​​tạo bàn mở tỷ số, và tự mình nhân đôi cách biệt ở phút 35 với một cú sút xoáy. Dju Franculino ghi thêm một bàn nữa ở phút 41 để gần như kết liễu trận đấu. Cầu thủ dự bị Reo Hatate đã ghi bàn từ chấm phạt đền cho Celtic ở phút 81. Đây là trận thua đầu tiên của CLB Scotland dưới thời HLV tạm quyền Martin O’Neill.

Freiburg lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Nice, quá đó vươn lên vị trí nhì bảng với 10 điểm sau 4 trận. Có thành tích tương tự là Ferencvaros, đội cũng đã đánh bại Ludogorets Razgrad 3-1 và xếp ngay sau Freiburg vì kém về hiệu số. Real Betis và Viktoria Plzen là 2 đội còn lại vẫn đang bất bại. Tuy nhiên, Real Betis dù đã khiến Lyon phải nhận thất bại đầu tiên với tỷ số 2-0, nhưng đang xếp ở vị trí thứ 9. Trong khi Viktoria Plzen xếp thứ 8 khi hòa Fenerbahce 0-0.

Pablo Duran lập cú đúp và Sergi Dominguez có một bàn phản lưới nhà, giúp Celta Vigo đánh bại Dinamo Zagreb 3-0 trên sân khách - đội bóng Tây Ban Nha cũng đang giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường - và đang xếp thứ 4 với 9 điểm. Braga đã bị Genk đánh bại 3-4 ngay trên sân nhà, cũng là trận thua đầu tiên của đại diện Bồ Đào Nha, nhưng vẫn đang xếp vị trí thứ 5.

Donyell Malen sút phạt đền thành công giúp Aston Villa đánh bại Maccabi Tel Aviv 2-0.

Aston Villa đánh bại Maccabi Tel Aviv 2-0. Morgan Rogers đã kiến ​​tạo cho Ian Maatsen ghi bàn từ một góc hẹp trong hiệp một, và Aston Villa đã nhân đôi cách biệt ở phút 60 với cú sút phạt đền thành công của Donyell Malen. Đây là chiến thắng thứ 3 của Villa tại giải đấu này, giúp họ xếp thứ 6 ngay trên Lyon.

Nottingham Forest bị Sturm Graz cầm hòa 0-0, sau khi Morgan Gibbs-White đã bỏ lỡ một quả phạt đền. Đội bóng Anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho tân HLV Sean Dyche tại giải đấu hạng 2 châu Âu.

AS Roma quật khởi sau 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà bằng chiến thắng 2-0 tại Rangers. Matias Soule đánh đầu mở tỷ số từ cự ly gần trước khi Lorenzo Pellegrini ghi bàn thắng vào lưới Jack Butland để nhân đôi cách biệt. Rangers đã thua cả 4 trận và đứng cuối bảng xếp hạng - cùng với Nice là 2 đội vẫn chưa có điểm nào.

Ở các diễn biến đáng chú ý khác. Utrecht cuối cùng cũng ghi được bàn thắng đầu tiên tại giải đấu do công của Miguel Rodriguez, qua đó mang về trận hòa 1-1 với Porto, dù đội bóng Hà Lan chỉ còn 10 người ở phút 66. Salzburg giành chiến thắng đầu tiên trước Go Ahead Eagles với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Ngoài ra, Stuttgart giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Feyenoord. PAOK đè bẹp Young Boys với tỷ số 4-0…

