Estevao và Rodrygo cùng ghi cú đúp, Ancelotti ca ngợi phẩm chất Brazil

Đội tuyển Brazil đã đè bẹp Hàn Quốc của Heung-min Son 5-0 trong trận giao hữu quốc tế ở Seoul. Estevao tiếp tục phong độ tuyệt vời với một cú đúp, trong khi Rodrygo cũng ghi 2 bàn trong một chiều mưa tầm tã.

Rodrygo ghi cú đúp vào lưới Hàn Quốc

Selecao mở tỷ số ở phút thứ 14 khi Bruno Guimaraes có đường chuyền chính xác cho Estevao, cầu thủ 18 tuổi này đã dứt điểm qua tay Jo Hyeon-woo để mở tỷ số. Brazil nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm hiểm hóc của Rodrygo vào góc lưới ở phút 41.

Sau giờ nghỉ, một sai lầm nghiêm trọng của Kim Min-jae đã mang về cho Estevao quyền kiểm soát bóng ngay sát vòng cấm địa, và tiền đạo trẻ này đã bình tĩnh ghi bàn thắng thứ hai của mình. Vài phút sau, một sai lầm phòng ngự khác của đội chủ nhà đã tạo điều kiện cho Brazil ghi thêm bàn nữa, khi Rodrygo cân bằng thành tích với Estevao bằng một cú sút sệt vào góc lưới.

Vinicius Junior khép lại màn trình diễn áp đảo vào cuối trận, bứt phá từ giữa sân trong một pha phản công sắc bén trước khi dứt điểm qua Hyeon-woo, ấn định một màn trình diễn sắc bén cho đoàn quân của Carlo Ancelotti.

Vinicius và Casemiro đáp trả những lời chỉ trích

Mặc dù Vinicius đã phải chịu nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây, nhưng rõ ràng anh không để điều đó ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình. Ở Seoul, anh tạo ra ba cơ hội cũng như ghi bàn thắng solo tuyệt vời.

Giống như người đồng hương Vinicius, Casemiro cũng đã nhận phải sự chỉ trích ở cấp độ CLB, nhưng màn trình diễn đã phần nào đáp trả những lời chỉ trích. Tiền vệ này có nhiều pha chạm bóng nhất (117), nhiều đường chuyền nhất (109), nhiều đường chuyền chính xác nhất (98), nhiều đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân (26) và nhiều pha giành lại bóng nhất (8), hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Cả Estevao và Rodygo đều vượt qua chỉ số xG của họ (lần lượt là 0,72 và 0,7), ghi được hai bàn thắng cho mỗi người. Estevao cũng ghi bàn từ cả hai cú sút của mình.

Son Heung-min mờ nhạt trước sức mạnh của Brazil

HLV Carlo Ancelotti ca ngợi chất lượng của Brazil

Ancelotti đã gặp khó khăn trong giai đoạn đầu dẫn dắt Brazil, khi thắng hai trong bốn trận và đang chật vật tìm kiếm đội hình hoàn hảo. Nhưng Selecao đã thể hiện sự gắn kết hơn nhiều tại Seoul. Ông nói: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của đội bóng. Rõ ràng, nếu bạn có một nền tảng vững chắc, với hàng phòng ngự chắc chắn, thì chất lượng cá nhân trong tấn công sẽ được thể hiện rõ ràng.

“Trên hàng công, Selecao tỏ ra rất đa dạng, nhiều giải pháp tấn công, và hôm nay chúng tôi đã tận dụng được chất lượng cá nhân của những cầu thủ này. Đây là một màn trình diễn toàn diện. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt cả khi có bóng lẫn không có bóng. Sự gắn kết của toàn đội rất tốt. Khi toàn đội có sự gắn kết trong trận đấu, chất lượng sẽ được thể hiện và hôm nay họ đã chơi rất tốt.”

Estevao, 18 tuổi, đã mở tỷ số sau một pha phối hợp xuất phát từ sâu bên phần sân nhà. Ancelotti hào hứng nói: “Chìa khóa của trận đấu nằm ở bàn thắng đầu tiên, bởi vì Hàn Quốc đã bắt đầu cố gắng phòng ngự với một khối trung tâm, gây áp lực lên hàng phòng ngự của chúng tôi. Bàn thắng đầu tiên của Estevao đã mở ra một chút khoảng trống cho hàng phòng ngự của Hàn Quốc, và sau đó chúng tôi đã dễ dàng kiểm soát thế trận hơn trong các pha tấn công.

Báo chí loan tin Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã lên kế hoạch triển hạn với nhà cầm quân người Italy trước World Cup 2026, nhưng Ancelotti có vẻ không quan tâm đến chuyện đó khi tiếp tục nói về chiến thắng ở Seoul: “Kể từ khi đến đây, tôi đã nói về sự gắn kết tập thể. Đấy là nền tảng, và khi đội bóng có được nền tảng này, chúng tôi có rất nhiều khả năng làm mọi việc thật tốt”.

Rodrygo nói rằng “đội tuyển đang đi trên con đường tuyệt vời đến World Cup”, nhưng Ancelotti muốn có một màn trình diễn tương tự khi chơi trận giao hữu kế tiếp với tuyển Nhật Bản vào tuần tới.

HOÀNG HÀ