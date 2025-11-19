Enzo Fernandez đã chia sẻ cởi mở về tham vọng của mình tại Chelsea, thể hiện rõ mong muốn vô địch Champions League hoặc Ngoại hạng Anh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những chiến thắng này đối với CLB.

Enzo Fernandez muốn vô địch một giải đấu lớn cùng Chelsea

Enzo Fernandez đã đặt mục tiêu làm nên lịch sử cùng Chelsea, khẳng định mục tiêu cuối cùng của mình trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Koora Break. Kể từ khi chuyển đến từ Benfica vào đầu năm 2023 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 106,8 triệu bảng, tiền vệ người Argentina đã bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập của mình tại Stamford Bridge mà mới nhất là danh hiệu vô địch Club World Cup ở Mỹ hồi mùa hè.

Fernandez đã nhanh chóng trở thành một nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ Chelsea dưới thời HLV Maresca, nhận được những lời khen ngợi cho những đóng góp của anh ấy cả trong và ngoài sân cỏ. Phát biểu với Koora Break, Fernandez tuyên bố: "Ước mơ của tôi là vô địch Champions League hoặc Ngoại hạng Anh cùng CLB".

Anh tiếp tục nhấn mạnh tác động sâu sắc của những thành tích đó, đồng thời nói thêm: "Chúng tôi hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với CLB. Chúng tôi cố gắng thể hiện một cách tốt nhất mỗi ngày và mỗi trận đấu".

Sự tận tụy của Enzo Fernandez được thể hiện qua những màn trình diễn ổn định, khi anh tiếp tục củng cố vị thế là một trong những thủ lĩnh của đội bóng. Với mục tiêu vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh, Fernandez vẫn tập trung vào việc cống hiến cho CLB và người hâm mộ.

Ngôi sao người Argentina liên tục được đồn đoán sẽ chuyển đến Santiago Bernabéu từ đầu năm 2025, trong bối cảnh truyền thông Tây Ban Nha cho rằng anh đã được xác định là mục tiêu “trong mơ” của HLV Xabi Alonso cho tuyến giữa.

Hàng loạt tiền vệ đã được ban lãnh đạo Real Madrid đưa vào danh sách theo dõi, bao gồm Angelo Stiller, Joao Neves và Adam Wharton. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin uy tín khẳng định Enzo Fernandez mới là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Los Blancos. Thậm chí website TEAMtalk xác nhận, cho biết Chelsea sẽ yêu cầu mức phí tối thiểu 136 triệu Euro cho cầu thủ 24 tuổi.

Trong bối cảnh những lời đồn đoán lan nhanh, việc Enzo Fernandez bày tỏ ước mơ giành vinh quang Champions League hoặc Premier League cho Chelsea là một lời hứa chắc nịch và cũng là tuyên bố hùng hồn về lòng trung thành với màu áo xanh. Đó là cách tốt phát để phủ định và xua tan lời đồn về cuộc chuyển nhượng sang Madrid.

HOÀNG HÀ