Nick Woltemade đánh đầu ghi bàn trong trận gặp Arsenal

Cố vấn hội đồng quản trị Bayern Munich đã tìm cách chế giễu Chích chòe về mức phí kỷ lục của CLB mà họ đã thỏa thuận với Stuttgart hồi tháng 8. Bayern đã đàm phán với các đối thủ Bundesliga của họ nhưng lời đề nghị của họ không vượt quá 53 triệu bảng. Rummenigge nói: "Tôi chỉ có thể chúc mừng những người ở Stuttgart vì đã tìm thấy - hãy để tôi sử dụng dấu ngoặc kép ở đây - "một kẻ ngốc" đã trả số tiền lớn như vậy, bởi vì chúng tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó ở Munich".

Woltemade đã ghi 2 bàn sau 3 lần ra sân cho Newcastle và, phát biểu từ Brussels trước trận đấu Champions League với nhà vô địch Bỉ Union Saint-Gilloise vào thứ Tư, Howe đã bảo vệ thương vụ mua bán kỷ lục của CLB. “Tôi luôn nghĩ rằng với những chuyện như thế này, điều đó thực sự không liên quan”, ông nói khi được hỏi về Rummenigge. “Các yếu tố thị trường quyết định phí chuyển nhượng, chứ không nhất thiết là của bất kỳ CLB nào. Chúng tôi rất vui khi có Nick.

“Tôi nghĩ cậu ấy đã khởi đầu rất tốt trong giai đoạn khó khăn này. Thật đáng tiếc khi cậu ấy không có bất kỳ buổi tập nào đáng chú ý với chúng tôi. Tôi nghĩ cậu ấy đã làm rất, rất tốt. Chúng tôi rất vui khi có cậu ấy ở lại, và phí chuyển nhượng, đối với tôi, hoàn toàn không liên quan”.

Mặc dù cao 1m93, Woltemade đến với tiếng tăm là chơi chân tốt hơn. Tuy nhiên, cả hai bàn thắng của cậu ấy ở Newcastle đều được ghi bằng đầu. “Thật tuyệt khi thấy cậu ấy ghi bàn bằng đầu. Như tôi đã nói khi ký hợp đồng, chúng tôi biết cậu ấy là một cầu thủ lớn. Với chiều cao mà cậu ấy mang lại, đó chắc chắn là nguồn ghi bàn cho cậu ấy. Đó là điều chúng tôi cảm thấy mình thực sự có thể cải thiện. Hai cú đánh đầu là thành quả của riêng Nick, và cậu ấy xứng đáng được khen ngợi vì đó là 2 khoảnh khắc xuất sắc. Một khi đội bóng hỗ trợ và trao cho cậu ấy những đường bóng tốt hơn trong và xung quanh vòng cấm, Nick cũng có những cách khác để ghi bàn. Nhưng đó chắc chắn là một khởi đầu đầy hứa hẹn”.

Liệu Woltemade có bị ảnh hưởng bởi mức giá của mình và những tranh cãi xung quanh nó không? Eddie Howe nói: “Cậu ấy không phải là kiểu người như vậy. Tôi nghĩ cậu ấy không nhất thiết phải suy nghĩ quá nhiều, đó là một điểm mạnh thực sự lớn. Bất kể chúng tôi đã trả bao nhiêu cho cậu ấy đều không liên quan. Hãy đánh giá cậu ấy qua màn trình diễn và những gì cậu ấy đóng góp cho CLB trong tương lai”.

“Tôi khuyên bất kỳ cầu thủ nào cũng nên cố gắng vượt qua điều đó, nhưng nói thì dễ hơn làm. Tôi đã thấy các cầu thủ bị đè nặng bởi mức phí chuyển nhượng hoặc kỳ vọng, nhưng cậu ấy rất thoải mái. Cậu ấy trông như đang tận hưởng bóng đá, tận hưởng việc ở đây, và cuối cùng đó chính là chìa khóa”.

HOÀNG HÀ