Arsenal đã đạt được thỏa thuận miệng với Crystal Palace về Eberechi Eze, vượt qua Tottenham để giành được chữ ký của tiền đạo này với giá trị hơn 60 triệu bảng.

Eberechi Eze chọn Arsenal thay vì Tottenham trong màn ‘quay xe’ kịch tính

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Arsenal đã đạt được thỏa thuận miệng với Crystal Palace về việc ký hợp đồng với Eberechi Eze. Thỏa thuận sẽ được chốt với mức phí đảm bảo 60 triệu bảng, cộng thêm 7,5 triệu bảng tùy thuộc vào thành tích đạt được.

CLB bắc London đã vượt qua Tottenham, vốn là ứng viên sáng giá nhất trong các cuộc đàm phán chuyển nhượng Eze cho đến tận 24 giờ trước. Các nguồn tin thân cận với thương vụ này cho biết Arsenal đã đẩy nhanh thỏa thuận sau chấn thương của Kai Havertz, buộc họ phải tìm kiếm sự bổ sung hàng công ngay lập tức.

Quyết định cuối cùng của cầu thủ này cũng làm thay đổi cán cân, khi Eze thể hiện mong muốn gia nhập dự án của Pháo thủ hơn là chuyển đến Tottenham. Có một chút thất vọng trong nội bộ Tottenham, vì CLB tin rằng họ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Palace và bản thân cầu thủ này.

Buổi kiểm tra y tế của Eze với Arsenal dự kiến ​​diễn ra vào thứ Sáu tuần này, ngay sau trận đấu của Crystal Palace và Fredrikstad tại Selhurst Park vào tối thứ Năm tại Europa League.. Các điều khoản cá nhân của hợp đồng dự kiến ​​sẽ được hoàn tất mà không gặp trở ngại lớn nào, vì các cuộc đàm phán đã diễn ra suôn sẻ.

Cầu thủ 27 tuổi, Eberechi Eze đã 11 lần khoác áo tuyển Anh, đã là một điểm sáng tại Selhurst Park kể từ khi chuyển đến từ Queens Park Rangers với giá 19,5 triệu bảng vào năm 2020. Anh không chỉ ghi 40 bàn thắng và cung cấp 28 pha kiến ​​tạo sau 169 lần ra sân cho CLB mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 1-0 của Palace trước Manchester City tại Cúp FA hồi tháng 5 với ghi bàn thắng quyết định.

Anh cũng góp mặt trong chiến thắng Community Shield của Eagles trước Liverpool hồi đầu tháng này và đã khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh mới với phong độ tốt, mặc dù bàn thắng từ quả đá phạt sấm sét vào lưới Chelsea đã bị từ chối một cách gây tranh cãi do lỗi của Marc Guehi.

Tottenham đã bị đối thủ cùng thành phố Arsenal cướp mất Eberechi Eze, và đây không phải là lần đầu tiên Pháo thủ cướp mất một thương vụ chuyển nhượng của Lilywhites. Takehiro Tomiyasu gần như đã ký hợp đồng với Tottenham trước khi quyết định thay đổi vào phút chót. Hậu vệ cánh người Nhật Bản được chào đón như một phần trong cuộc cải tổ đội hình Pháo thủ của Mikel Arteta vào năm 2021, đến cùng mùa hè với Ben White và Martin Odegaard.

HOÀNG HÀ