Đương kim vô địch Napoli tạo nên kịch tính, Gasperini tiếp nối hoàn hảo ở Roma

Ba tháng sau khi đánh bại Cagliari để giành chức vô địch Serie A thứ tư, Napoli một lần nữa ăn mừng chiến thắng trước đối thủ từ Sardinia để duy trì thành tích toàn thắng ở mùa giải mới. Napoli cùng AS Roma - đội đã thắng 1-0 trước đội bóng mới lên hạng Pisa - và Cremonese với trọn vẹn sáu điểm sau hai vòng đấu.

HLV Antonio Conte và Napoli chiến thắng trước Cagliari để duy trì thành tích toàn thắng ở mùa giải mới.

HLV Antonio Conte nhảy lên nhảy xuống và xoay tay như một đứa trẻ khi chạy vòng quanh trong cơn mê sảng. Còn các cổ động viên bên trong sân vận động Armando Diego Maradona cũng vỡ òa trong niềm vui sướng. Điều khiến trận đấu trở nên kịch tính hơn lần này là Frank Anguissa đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 ở phút bù giờ thứ năm, sau khi Napoli liên tục bỏ lỡ cơ hội trong trận mở màn trên sân nhà.

Vài phút trước khi ghi bàn, đã có những tiếng thở dài tuyệt vọng khi Scott McTominay thực hiện cú đá xe đạp chổng ngược gần khung thành nhưng không thành công. Hóa ra, chẳng cần phải phức tạp đến vậy khi Anguissa được tự do ở giữa vòng cấm để bình tĩnh chuyển hướng bóng từ đường chuyền của Alessandro Buongiorno. “Tôi đã hài lòng với tỷ số 0-0. Có những trận đấu mà bạn có bóng và ghi bàn dễ dàng. Hôm nay, dường như có một lời nguyền về bàn thắng”, HLV Conte chia sẻ. “Nhưng toàn đội đã tin tưởng đến phút cuối cùng và kết quả cuối cùng là xứng đáng”.

Mặc dù các tiền vệ McTominay và Kevin De Bruyne là những cầu thủ nguy hiểm nhất của Napoli trong hai vòng đầu tiên, nhưng sự bổ sung trên hàng công đang đến sau kỳ nghỉ quốc tế khi CLB phía Nam sắp ký hợp đồng với Rasmus Hojlund từ Man.United để thay thế Romelu Lukaku - người đang đối mặt 4 tháng ngồi ngoài bị chấn thương.

AS Roma cũng đã thắng 1-0 trước tân binh Pisa và có trọn vẹn sáu điểm sau hai vòng đấu.

Trong khi đó, tân HLV Gian Piero Gasperini đang tiếp nối đúng những gì tiền nhiệm Claudio Ranieri để lại. Roma đã bất bại từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 5 dưới thời Ranieri, người sau đó đã nghỉ hưu và chọn Gasperini kế nhiệm ông trong vai trò cố vấn mới. Giallorossi đã giành chiến thắng 1-0 trước Bologna trong trận mở màn Serie A mùa giải mới, và vào Chủ nhật trên sân Pisa, họ tiếp tục thắng 1-0 với Matias Soule ghi bàn thắng ở phút 55 với một pha phối hợp kinh điển, có sự tham gia của cả ba tiền đạo của Roma. Cầu thủ dự bị Paulo Dybala tạt cho tiền đạo mới ký hợp đồng của Ireland, Evan Ferguson chuyền bóng cho Soule sút vào góc xa khung thành.

Ngược lại, Atalanta gặp khó khăn khi thiếu Gasperini. Với sự ra đi của vị HLV có chín năm gắn bó, Atalanta một lần nữa gặp khó khăn trong trận hòa 1-1 trước Parma. Mario Pasalic đưa Atalanta vươn lên dẫn trước bằng một cú sút xa ở phút 79, nhưng tân binh Patrick Cutrone vào sân từ ghế dự bị đã gỡ hòa ngay trong trận ra mắt cho Parma sáu phút sau đó bằng một cú đá bồi. Atalanta, đội cũng hòa Pisa trong trận mở màn, có hai điểm dưới thời tân huấn luyện viên Ivan Juric. Parma, đội đã thua Juventus trong trận mở màn, mới có một điểm.

Nhà vô địch Cúp quốc gia Italy, Bologna đã lội ngược dòng sau trận thua mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Como. Riccardo Orsolini đã ghi bàn gần phút thứ 60 với một cú sút chệch hướng, sau khi cũng có những pha tấn công nguy hiểm ngay từ đầu. Bologna, đội đã thua trận mở màn trước Roma, đã giành được những điểm số đầu tiên trong mùa giải. Đối với Como, đây là thất bại đầu tiên sau khi gây ấn tượng thắng 2-0 trước Lazio.

Chủ nhật sẽ diễn ra các trận đấu: Inter gặp Udinese; Genoa gặp Juventus; Torino gặp Fiorentina; và Lazio gặp Hellas Verona.

PHI SƠN