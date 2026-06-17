Được trả 50.000 USD để xem hết 104 trận đấu tại World Cup 2026

Giữa lúc hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đang phải vật lộn với giá vé “trên trời” và những chuyến bay xuyên đêm để theo dõi đội nhà, thì có hai chàng trai may mắn đang sống một giấc mơ. Họ được trả tiền để làm một việc mà bất kỳ fan cuồng bóng đá nào cũng khao khát: ngồi trên ghế sofa, xem toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026.

Kevin Kotoko và Austin Franklin đã trúng tuyển trong cuộc thi do đài Fox tổ chức, vượt qua hàng nghìn ứng viên để trở thành “những người xem chính” của giải đấu. Phần thưởng? 50.000 USD cho sáu tuần “làm việc”. Và “văn phòng” của họ là một khối kính trong suốt được dựng ngay giữa Quảng trường Thời Đại nhộn nhịp – nơi hàng ngàn người qua lại có thể nhìn thấy họ, và họ cũng có thể thấy tất cả.

“Nó thực sự giống như đang ở trong chương trình The Truman Show”, Franklin, một KOL đến từ Philadelphia, ví von. “Có những lúc tôi quên mất mình đang ở đây. Tôi đang xem một trận đấu và rồi nhìn sang Kevin và thấy mọi người đang nhìn mình. Trời ơi, có tới 30 người đang xem chúng tôi xem bóng đá. Một trải nghiệm thực sự kỳ lạ”.

ảnh" FOX

Thậm chí, còn kỳ lạ hơn khi câu hỏi được hỏi nhiều nhất không phải về đội bóng hay trận đấu, mà là: “Các anh đi vệ sinh ở đâu?”. Franklin, hài hước đáp: “Tôi thích việc tự tìm ra nó. Tôi có 15 phút để giải quyết vấn đề, kiểu như: ‘được rồi, hôm nay mình sẽ tìm nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?’”. Thực tế, họ có một khách sạn sang trọng ngay góc phố và đồ ăn được phục vụ ngay trong “chiếc bát khổng lồ” của mình, với thực đơn lấy cảm hứng từ các quốc gia tham dự.

ảnh: Instagam

Kevin, một fan Liverpool đến từ Florida, thậm chí còn hưng phấn hơn. Khi biết tin được chọn, anh đã bỏ luôn công việc bồi bàn của mình. “Tôi nhận được tin vào thứ Năm và đến thứ Sáu, tôi báo với chủ là nghỉ luôn”, Kevin cười nói. Anh sẽ cùng Franklin “tác nghiệp” trong sáu tuần liên tục, với lịch trình dày đặc của giải đấu 48 đội: bốn trận mỗi ngày, trải dài trên ba múi giờ khác nhau. Một cuộc chạy marathon thực sự.

ảnh: FOX

Nhưng điều khiến công việc này trở nên đặc biệt không chỉ là tiền bạc hay sự nổi tiếng. Với Franklin, khoảnh khắc anh nhìn thấy người hâm mộ thực sự mới là đáng nhớ nhất. Anh kể về một phụ nữ Mexico ngồi sau lưng suốt cả trận đấu mở màn. “Tôi đến cảm ơn cô ấy, và cô ấy kể rằng cô sinh ra ở Mexico, chuyển đến New York và từng xem tất cả các trận của Mexico với bố. Bố cô ấy đã mất vài năm trước. Tôi suýt khóc. Tôi cảm thấy mình có một kết nối với họ. Đó mới là ý nghĩa của World Cup”.

Cả hai đều đặt kỳ vọng lớn vào đội tuyển Mỹ, và tin rằng đây là thế hệ vàng của bóng đá nước nhà. Kevin cũng hy vọng Ghana – quê hương thứ hai của anh – sẽ tạo được tiếng vang.

Khi được hỏi về thách thức lớn nhất, Kevin thừa nhận: “Đó là việc cố gắng ăn uống và duy trì năng lượng cho bản thân”. Nhưng rồi cả hai lại cười, bởi lẽ, như Franklin nói một cách đơn giản: “Tôi đang ngồi trên ghế sofa xem bóng đá. Nó khá vui. Có một thứ gì đó, một tinh thần World Cup đang chiếm lĩnh. Chúng tôi có công việc hoàn hảo”.

LONG KHANG