"Được ăn cả ngã về không" với CH Ireland trước trận buộc phải thắng Hungary

Troy Parrott (phải, CH Ireland) đi bóng qua Zsolt Nagy (Hungary)

CH Ireland vừa giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bồ Đào Nha vào thứ Năm, nhờ cú đúp của Troy Parrott tại sân vận động Aviva. Đội bóng của Heimir Hallgrimsson đứng thứ ba tại bảng F, kém một điểm so với đối thủ vào Chủ nhật, và kém đội đầu bảng Bồ Đào Nha ba điểm. Đội bóng áo xanh giờ đây phải lặp lại chiến công hiển hách đó tại Puskas Arena, nơi chỉ có một chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

"Chiến thắng trước Bồ Đào Nha vẫn chưa định nghĩa được chúng tôi," Ogbene nói với BBC Sport. "Chúng tôi phải đến Hungary với sự bình tĩnh, và phải giành chiến thắng. Thực sự là được ăn cả ngã về không. Chúng tôi không thể đến đó và cố gắng kiếm một trận hòa vì hòa sẽ chẳng có lợi ích gì, vì vậy chúng tôi cần phải thắng trận này. Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn, và họ cũng biết chúng tôi phải thắng, nên họ sẽ làm mọi cách để gây khó dễ cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần phát huy đà hưng phấn và tinh thần thoải mái này vào Chủ nhật".

Nền tảng cho chiến thắng của CH Ireland trước Bồ Đào Nha được tạo nên bởi màn trình diễn phòng ngự xuất sắc, khi họ đã ngăn chặn được những tiền đạo hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo. Sự thất vọng của Ronaldo cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm khi anh nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh cùi chỏ vào Dara O'Shea, một sự cố mà Ogbene tin rằng là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của các đồng đội.

"Sự thất vọng có thể xuất hiện và xảy ra với cả những người giỏi nhất trong chúng ta," anh nói thêm. "Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất, và điều đó đã xảy ra với anh ấy, nhưng đó là nhờ công của các chàng trai và cách họ phòng ngự".

HOÀNG HÀ