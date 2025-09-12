Dự đoán vòng 4 cùng siêu máy tính: Căng thẳng ở derby Manchester

Chỉ có một đội duy nhất khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải mới, đó là nhà đương kim vô địch Liverpool với 3 chiến thắng sau 3 trận. Manchester City bước vào kỳ nghỉ quốc tế với chuỗi hai trận thua liên tiếp, trong khi Wolves là đội duy nhất chưa giành được điểm nào. Aston Villa, Fulham và Newcastle cùng với đội bóng của HLV Vitor Pereira là 4 đội chưa có chiến thắng nào. 8 trận đấu của vòng 4 sẽ diễn ra vào thứ Bảy, tiếp theo là hai trận vào Chủ Nhật, trước khi Champions League trở lại vào tuần sau.

Dự đoán nhanh

- Crystal Palace là đội được siêu máy tính Opta dự đoán tự tin nhất trước vòng 4 khi tiếp Sunderland, với Liverpool là đội có khả năng thắng cao nhất trên sân khách tại Burnley.

- Postecoglou không được dự đoán sẽ có khởi đầu thắng lợi tại Forest, với chỉ 15% cơ hội đánh bại Arsenal.

- Manchester City được đánh giá cao để giành chiến thắng trong trận derby nổi bật vào Chủ Nhật với đối thủ Man United.

Một ngày bình thường tại Nottingham Forest, đó là tất cả những gì mà người hâm mộ đội này mong muốn. HLV Nuno đã đưa Forest trở lại đấu trường châu Âu lần đầu tiên sau 30 năm nhưng bị sa thải sau tin đồn mâu thuẫn với chủ sở hữu Evangelos Marinakis và giám đốc bóng đá toàn cầu của CLB, Edu. Cựu HLV của Tottenham, Postecoglou được bổ nhiệm nhanh chóng làm người kế nhiệm, và nhà vô địch Europa League 2025 sẽ đối mặt với thử thách lớn khi gặp đối thủ cũ Arsenal, dù ông không được kỳ vọng sẽ có khởi đầu chiến thắng, siêu máy tính chỉ cho 15% cơ hội làm được điều đó.

Sẽ rất thú vị để xem liệu Postecoglou có áp dụng phương pháp của Spurs tại Forest hay không. Forest (301) đứng thứ hai về số lần gây áp lực cường độ cao ở 1/3 sân cuối trong Premier League mùa này. Tuy nhiên, Forest đã thua 6 trận sân khách liên tiếp trước Arsenal với tổng tỷ số 2-19, và dù Arsenal đã bị chặn đứng chuỗi 4 trận thắng ở vòng 3, họ chưa thua liên tiếp trong giải đấu kể từ tháng 12-2023. Pháo thủ có 66.9% cơ hội chiến thắng trong trận đấu này.

Bournemouth đang có cùng 6 điểm với Arsenal sau chiến thắng ấn tượng 1-0 tại Tottenham ở vòng trước, và họ sẽ rất quyết tâm duy trì đà tiến khi đối đầu Brighton. Bournemouth chỉ giành được nhiều điểm hơn trong 3 trận đầu của một mùa giải Premier League vào năm 2018-19 (7 điểm) và đang hy vọng giành 3 chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 12 -2024.

Nhưng Brighton cũng bước vào kỳ nghỉ với tâm trạng phấn khởi sau khi lội ngược dòng đánh bại Man City 2-1 tại sân Amex. Kể từ ngày 14- 2 đến nay, chỉ có Liverpool (36), Man City và Chelsea (cùng 33) giành được nhiều điểm hơn Brighton (31). Bournemouth được đánh giá nhỉnh hơn với 42.4% xác suất thắng, nhưng với 30.9%, Brighton không thể bị xem nhẹ. Trận đấu này cũng được xem là có khả năng hòa cao nhất vòng 4, với xác suất 26.7%.

Crystal Palace là một trong ba đội vẫn bất bại và sau khi đè bẹp Aston Villa 3-0 và giữ chân được đội trưởng Marc Guéhi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, họ sẽ tiếp cận trận gặp Sunderland với tinh thần cao. Đội bóng của Oliver Glasner đang có chuỗi bất bại dài nhất trong số các đội hàng đầu, tránh được thất bại trong 9 trận (3 thắng, 6 hòa) kể từ trận thua 0-5 tại Newcastle vào tháng 4. Palace từng có chuỗi 10 trận bất bại như vậy từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1990 (chuỗi 12 trận), và siêu máy tính cho họ 87.8% cơ hội tiếp tục bất bại (71.6% cơ hội thắng).

Tuy nhiên, Sunderland đang có nhiều hơn đội chủ nhà 1 điểm, trở thành đội mới thăng hạng đầu tiên thắng 2 trong 3 trận đầu của một mùa giải Premier League kể từ Leeds United năm 2020-21 (cùng 2 thắng, 1 thua). Chỉ có hai đội thăng hạng từng khởi đầu mùa giải Premier League với 3 chiến thắng trong 4 trận đầu, và Sunderland chỉ được chấm 12.1% cơ hội lặp lại thành tích đó.

Everton là một đội khác bước vào kỳ nghỉ quốc tế với phong độ tốt, và họ đang nhắm đến chiến thắng thứ ba liên tiếp khi tiếp đón Aston Villa đang gặp khó khăn. Everton đã thắng 5 trong 6 trận đấu gần nhất tại giải (thua 1), bằng số chiến thắng họ đạt được trong 21 trận trước đó (5 thắng, 10 hòa, 6 thua). Và sau khi thắng trận đầu tiên tại sân Hill Dickinson trước Brighton, đội bóng của David Moyes có thể trở thành đội thứ ba thắng liên tiếp hai trận sân nhà tại Premier League sau khi chuyển sân.

Aston Villa chỉ có 1 điểm và chưa ghi được bàn nào – đây là lần thứ hai trong lịch sử họ không ghi bàn trong 3 trận đầu mùa (cũng 3 trận vào năm 1997-98). Chỉ có 4 đội từng không ghi bàn trong 4 trận đầu mùa Premier League, và Villa được mô hình dự đoán ưu ái đôi chút, với 39.6% cơ hội thắng so với 34.5% của Everton.

Hai đội khác chưa nếm mùi chiến thắng mùa này đối đầu tại St. James’ Park khi Newcastle United (64.9%) tiếp Wolverhampton Wanderers (16.2%). Nick Woltemade và Yoane Wissa có thể ra mắt Newcastle sau vụ bán Alexander Isak với giá kỷ lục Anh. Woltemade ghi 5 bàn trong 7 trận cuối cho Stuttgart, và chỉ 8 cầu thủ Bundesliga ghi nhiều bàn hơn anh ở mọi đấu trường trong mùa 2024-25 với 17 bàn.

Dù chưa thắng trận nào trong 3 trận Premier League mùa này (2 hòa, 1 thua), Newcastle đối mặt với ít cú sút nhất (18). Do đó, không ngạc nhiên khi họ được đánh giá cao trước Wolves, đội chỉ giành 1 điểm trong 7 trận gần nhất (1 hòa, 6 thua) sau khi thắng 6 trận liên tiếp trước đó.

Fulham là đội khác vẫn đang chờ chiến thắng đầu tiên của mùa giải, nhưng siêu máy tính dự đoán họ sẽ có điểm khi tiếp Leeds United trên sân nhà. Fulham – đội vừa thua Chelsea một cách đầy tranh cãi ở vòng trước – được chấm 56.6% xác suất thắng, so với 21% của Leeds.

Lịch sử có thể được tạo ra tại Craven Cottage vào thứ Bảy, dù Marco Silva hy vọng điều đó không xảy ra khi Fulham đang muốn tránh trở thành đội đầu tiên để thủng lưới penalty trong 6 trận liên tiếp tại Premier League. Tuy nhiên, bàn thắng có thể xuất hiện nhiều ở phía tây London, vì 4 trận đấu đỉnh cao gần nhất giữa Fulham và Leeds đã tạo ra 18 bàn thắng, trung bình 4.5 bàn mỗi trận.

Tottenham, đội đang muốn phục hồi sau thất bại đầu tiên của mùa giải trước Bournemouth, sẽ làm khách tại West Ham, đội đã có điểm trước Forest ở vòng trước.

Spurs không có duyên tại West Ham trong những năm gần đây, không thắng trong 5 trận làm khách tại giải đấu (3 hòa, 2 thua) kể từ chiến thắng 3-2 vào tháng 11 năm 2019, nhưng họ được đánh giá nhỉnh hơn để thắng với 41.8%.

Tuy nhiên, lịch sử gần đây không ủng hộ Spurs; họ đã thua 10 trong 16 trận derby London gần nhất (3 thắng, 3 hòa), và 17 trong 23 trận không phải đối đầu với các đội mới thăng hạng (3 thắng, 3 hòa). West Ham, đội chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại giải đấu trước Spurs (3 hòa, 3 thua), giành được 3 điểm trong 32.7% mô phỏng. Tuy nhiên, 3 trận gần nhất giữa hai đội tại sân London đã kết thúc với tỷ số 1-1, và khả năng hòa được chấm 25.5%.

Trận đấu muộn vào thứ Bảy chứng kiến Brentford tìm cách phục hồi sau thất bại trước Sunderland khi đối đầu Chelsea, đội đã thắng hai trận liên tiếp tại giải. Chỉ một trong tám lần gặp nhau tại Premier League giữa hai đội được thắng bởi đội chủ nhà, nên không ngạc nhiên khi siêu máy tính ủng hộ Chelsea giành chiến thắng với 44.1%. The Blues đang chơi trận derby London thứ tư liên tiếp để mở đầu mùa giải, nhưng họ chưa thắng ba trận derby liên tiếp như vậy kể từ tháng 2 năm 2024 (chuỗi 4 trận).

Brentford, được chấm 30.8% cơ hội thắng, đã thắng 3 trong 4 trận sân nhà gần nhất tại giải đấu (thua 1), nhưng họ sẽ phải tìm cách xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Chelsea để giành 3 điểm – đội bóng của Enzo Maresca đã giữ sạch lưới 9 lần trong 15 trận gần nhất.

Vào Chủ Nhật, Liverpool là đội được đánh giá vượt trội để tiếp tục khởi đầu hoàn hảo khi làm khách tại Burnley, với 69% mô phỏng chiến thắng. Liverpool đã giành trọn 3 điểm trong 8/9 trận làm khách tại Premier League tại Turf Moor (thua 1), thắng 6 trận liên tiếp gần đây, trong khi họ đang nhắm đến việc thắng 4 trận mở đầu mùa giải lần thứ ba trong lịch sử.

Lần cuối HLV Scott Parker đối đầu với Liverpool, đội Bournemouth của ông thua 0-9 vào tháng 8-2022, và Burnley, được chấm 13.9% cơ hội thắng, đã thua 10 trong 11 trận đấu đỉnh cao gần nhất trước nhà đương kim vô địch. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào người đàn ông trị giá 125 triệu bảng, Alexander Isak, người có thể ra mắt Liverpool. Anh có thể trở thành cầu thủ thứ ba của Liverpool ghi bàn trong trận ra mắt mùa này, sau Hugo Ekitike và Rio Ngumoha.

Cuối cùng là trận derby Manchester, với việc cả Manchester City và Manchester United đều cần một kết quả tốt tại sân Etihad. Đội chủ nhà của Pep Guardiola, đã thua hai trận gần nhất, được kỳ vọng sẽ thắng (65.6%), nhưng tổng cộng 3 điểm ở giai đoạn này là số điểm ít nhất mà chiến lược gia người Tây Ban Nha thu thập được trong 3 trận đầu mùa.

Trận đấu này có thể chứng kiến một thủ môn mới ra mắt cho mỗi CLB, với sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma tại City và Senne Lammens tại Man United. Man City đã thắng 5 trong 8 trận đấu gần nhất tại giải đấu với Man United (1 hòa, 2 thua), dù không thắng trận nào (1 hòa, 1 thua) mùa trước, nhưng Quỷ Đỏ đã gây ra 25% tổng số trận thua sân nhà của Guardiola tại City ở giải đấu (4/16).

Tuy nhiên, Ruben Amorim chỉ giành được chiến thắng thứ tám trong 30 trận tại Premier League (7 hòa, 15 thua) với chiến thắng muộn 3-2 của United trước Burnley ở vòng trước, và một nửa số chiến thắng đó đến từ các đội mới thăng hạng.

Do đó, Man United chỉ được chấm 15.8% cơ hội thắng, với 18.6% khả năng hòa, nhưng nếu đội khách giành chiến thắng liên tiếp tại Etihad lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2021, họ cũng sẽ gây ra trận thua thứ 50 tại Premier League cho Guardiola.

HỒ VIỆT